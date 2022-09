La vidéo d’un chien se préparant pour un combat à l’épée ludique est la meilleure chose sur Internet aujourd’hui

Les chiens sont appelés à juste titre nos meilleurs amis. Chaque fois que nous sommes de mauvaise humeur, la vue de ces chiens remuant la queue et courant vers nous nous remonte le moral instantanément. Les vidéos de chiens sur Internet sont donc très populaires parmi les utilisateurs de médias sociaux, qui aiment regarder ces créatures à quatre pattes jusqu’à quelques bouffonneries.

C’est un fait bien connu qu’avec le temps, les chiens deviennent une partie de la famille et s’adaptent aux humains. Une vidéo similaire représentant un chien à fourrure, rejoignant ses propriétaires pour un combat à l’épée gagnera vos cœurs.

Top showsha vidéo

Partagée sur Twitter par un compte nommé Laughs 4 All, la légende de la vidéo se lit comme suit : “3…2…1… combat à l’épée !”

3…2…1…combat à l’épée ! 😂🐶⚔️ pic.twitter.com/AHiMBSkow1 – Rires 4 Tous 🤟 (@Laughs_4_All) 5 septembre 2022

L’adorable vidéo révèle un homme debout avec une épée en bois dans les mains. Bientôt, il est accompagné d’une femme, probablement sa compagne, qui apporte également une épée en bois. Cependant, ce qui a rendu les internautes “aww”, c’est qu’un chien de berger australien était également présent dans le même clip, la même épée en bois suspendue à sa bouche.

Dès que les propriétaires de l’adorable chiot commencent à se battre à l’épée, le chien s’excite en les voyant et commence à manier son épée. Il remue la queue avec enthousiasme et saute de joie, visant l’homme, le combattant pendant un certain temps avant de bondir vers la femme et de jouer à l’épée.

La vidéo n’a pas mis beaucoup de temps à recueillir les réactions réconfortantes des internautes. Alors qu’un utilisateur a mentionné: “Pour les humains, c’est un combat à l’épée mais pour le chien, c’est une fête de piñata, il pense que s’il les bat assez fort, les friandises tomberont”, un autre a loué les “Moves …” du chien.

Pour les humains, c’est un combat à l’épée, mais pour le chien, c’est une partie de piñata, il pense que s’il les bat assez fort, les friandises tomberont. pic.twitter.com/scCYzAwSE6 – Mélodie (@ Melody42351214) 6 septembre 2022

Selon The Dodo, un site Web numérique proposant des histoires d’animaux intéressantes, le nom du berger australien est Pinto Bean. Depuis qu’il a grandi, l’animal attachant a observé ses parents faire semblant de se battre avec de fausses épées, jusqu’au jour où il a décidé de participer avec ses propriétaires. Les vidéos de Pinto Bean sont très populaires sur l’application de partage de vidéos abrégées, Tik Tok.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici