La vidéo d’un chien profitant de la neige pour la première fois devient virale

Vous devez avoir vu beaucoup de vidéos de chiens en ligne ; certains pourraient vous avoir laissé en grand écart tandis que d’autres vous auraient fait partir aww. Une vidéo d’un chien est apparue sur Internet récemment, et c’est l’une des choses les plus mignonnes que vous verrez aujourd’hui. Une vidéo devient virale sur les réseaux sociaux qui montre un chien profitant de sa première neige et c’est trop mignon. Le clip montre comment le chien est assis dans les rues et regarde le ciel alors que la neige commence à tomber. L’animal essaie également de manger la neige qui tombe près de lui. Avec la vidéo, la légende disait: «C’est Caylex. Il profite actuellement de sa première chute de neige de l’année et veut en faire l’expérience de chaque petite partie, y compris le goût. 14/10.

Regardez l’adorable vidéo ci-dessous :

C’est Caylex. Il profite actuellement de sa première chute de neige de l’année et veut en faire l’expérience de chaque petite partie, y compris le goût. 14/10 pic.twitter.com/DUcMNyUzR7— WeRateDogs® (@dog_rates) 3 janvier 2023

La vidéo a amassé plus d’un million de vues depuis qu’elle a été partagée en ligne. L’un des utilisateurs a plaisanté : “Nous savons qu’il n’y a pas deux flocons de neige qui se ressemblent, content que quelqu’un fasse des recherches pour savoir si deux flocons de neige ont le même goût”. Répondant au commentaire, la poignée a répondu: “Caylex ira au fond des choses”.

Nous savons que deux flocons de neige ne se ressemblent pas, heureux que quelqu’un fasse des recherches pour savoir si deux flocons de neige ont le même goût.— Rick Devens (@Rick_Devens) 3 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit : « Je ne sais pas pourquoi… Mais c’était magnifique ».

Je ne sais pas pourquoi… Mais c’était magnifique 😭— Five Finger Jeff Punch 👊🏽 (@DjCreeble) 3 janvier 2023

Plus tôt, une vidéo d’un chien montrant son amour envers son propriétaire et montrant également ses brillantes compétences est devenue virale sur Internet. La vidéo montre le chien qui saute et se tient en équilibre sur les mains du propriétaire par temps enneigé. On peut remarquer le jardin enneigé et les arbres en arrière-plan. La vidéo a été téléchargée avec la légende “Astuces rarement utilisées”. L’adorable vidéo a fait sourire de nombreux utilisateurs de médias sociaux, certains d’entre eux ayant même continué à montrer leur amour dans la section des commentaires. Regardez la vidéo ci-dessous.

La vidéo a reçu plus de 156 000 vues et plus de 12 000 likes sur Instagram.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici