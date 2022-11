La vidéo d’un chat blessé visitant l’hôpital de Turquie tout seul fera fondre votre cœur

Regarder: Un chat blessé se rend seul à l’hôpital de Turquie

Les patients qui se présentent seuls dans les hôpitaux arrivent tout le temps. Cependant, des scènes inattendues se sont déroulées dans un hôpital public en Turquie après qu’un chat y soit arrivé en tant que patient tout seul. L’hôpital, situé dans le district de Bitlis de la ville de Tatvan, a publié une vidéo de cette visite inattendue d’un patient sur sa page Facebook. Dans le clip, on peut voir un chat noir et blanc marcher en boitant et titubant entrant dans les locaux de l’établissement médical. Le chat blessé a erré dans le couloir, cherchant de l’aide médicale.

Une infirmière de service a aperçu le chat et s’est immédiatement précipitée pour l’aider. Le clip est passé au chat allongé calmement sur un siège, tandis que l’infirmière gentille et attentionnée s’occupait de ses blessures et bandait la patte blessée.

Regardez la vidéo ici-

Dans une interview accordée au média Enson Haber, l’infirmier, Abuzer Ozdemir, a décrit l’incident. Il a dit: «Pendant que je travaillais, j’ai vu un chat entrer et c’était stupéfiant. Quand je l’ai ramassé pour examen, j’ai remarqué que son pied était cassé, et je l’ai mis dans une attelle. J’ai gardé le chat sous surveillance pendant un certain temps. Puis le chat se détendit et ressortit d’où il venait comme s’il connaissait le chemin ».

L’infirmière a en outre affirmé que le félin était revenu après quelques jours et avait fait réexaminer la patte. Les causes de sa blessure sont encore indéterminées.

Bien que cet incident puisse sembler surprenant, ce n’est pas la première fois qu’il entre dans une clinique ou un hôpital pour demander une assistance médicale. Lors d’un incident similaire dans le district de Sasaram au Bihar, un singe est entré dans une clinique et s’est assis sur le banc du patient en attendant que le médecin l’examine.

सासाराम में जब एक बंदर अपने बच्चे के साथ खुद का इलाज़ करवाने पहुंचा निजी अस्पताल। इलाज़ करने वाले डॉक्टर एस एम अहमद खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे है की हनुमान जी खुदर इनके पास पहुंचे pic.twitter.com/0NPrAtV6NU— Rajesh Kumar Ojha (@RajeshK_Ojha) 8 juin 2022

Le médecin a remarqué que le visage du singe avait des blessures et a immédiatement aidé l’animal. Il lui a fait un vaccin contre le tétanos et a appliqué une pommade sur son visage blessé.

