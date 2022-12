La vidéo d’un bébé singe et d’un petit tigre jouant l’un avec l’autre vous donnera des objectifs de BFF

De belles amitiés dans le règne animal peuvent être trouvées partout sur Internet. Ajoutant leurs adorables personnages à la liste, ce bébé singe et son nouvel ami, un petit tigre. Les deux bébés peuvent être vus en train de profiter de la compagnie de l’autre dans un clip partagé sur Instagram. Le singe commence par mettre ses mains sur le dos du tigre dans ce qui semble être un effort pour monter sur son dos. Quand le tigre ne cède pas, le singe s’accroche à ses oreilles. Une personne hors caméra doit retirer le singe du tigre. Maintenant allongé, le tigre repousse doucement le visage du singe curieux. Jetez un œil au clip ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont rempli la section des commentaires d’emojis du cœur. Ils ont adoré à quel point les deux animaux étaient adorables. Un utilisateur a mentionné à quel point ils avaient de la chance de pouvoir jouer et s’aimer. “C’est magnifique”, a écrit un utilisateur d’Instagram.

“Si charmant. Il essaie de toiletter le petit », a lu un autre commentaire.

Un troisième utilisateur a commenté, “Precious”.

Il semble que les singes sur Internet aiment plutôt les compagnons inhabituels de nos jours. Peu importe l’espèce de singe, il semble qu’ils apprécient la compagnie des félins. Ce singe sur Twitter a choisi un chat comme compagnon. Et ils sont trop chaleureux l’un envers l’autre pour ne pas faire fondre votre cœur. Le singe se dirige nonchalamment vers le félin avant de s’asseoir à côté de lui. Le singe a alors d’abord enroulé sa queue autour du cou du chat. Bientôt, il jette ses bras autour du cou du chat et le serre dans ses bras. Le chat ferme les yeux et appuie sa tête contre celle du singe.

Internet adore l’adorable câlin. Plusieurs utilisateurs ont mentionné si seuls les humains s’acceptaient aussi comme ces compagnons improbables. Le monde serait tellement meilleur selon eux.

Alors que les tigres aiment naturellement vivre loin les uns des autres, les singes sont connus pour être des créatures sociales. Cela rend leur amitié encore plus atypique mais tout aussi attachante.

