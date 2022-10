La vidéo d’un agent de l’IAS offre un aperçu époustouflant de Changlang dans l’Arunachal Pradesh

L’agent de l’IAS, Sunny K Singh, a partagé une vidéo de la beauté captivante du district de Changlang dans l’Arunachal Pradesh. Le clip offrait un aperçu à couper le souffle du parc national et de la réserve de tigres de Namdapha, montrant des papillons colorés, des éléphants et des chevaux majestueux, ainsi que des lacs et des cascades immaculés. Il a également montré la beauté naturelle des pittoresques Vijaynagar et Mugaphi avec toute leur verdure, leurs montagnes et leurs nuages ​​de barbe à papa.

Singh a légendé la vidéo: ‘”Captivating Landscape”

1ère expédition Mugafi par Changlang Dist Admin.

Profil de Mugafi

-4050M (13288 pieds) de haut

-Trekking de 30 km depuis Vijaynagar

-Prairies alpines

-Sentiers d’orchidées

-Paradis botanique

– Le paradis des oiseaux.

Le reste de l’Inde pourrait progressivement s’éveiller à la beauté et à la biodiversité des États du nord-est du pays. « Je dirais que Vijaynagar est juste un paradis ❤️. C’est une grande opportunité pour les résidents de Vijaynagar ainsi que pour le gouvernement d’Arunachal. pour stimuler le tourisme dans le district de Changlang, car Vijaynagar a été isolé pendant plus d’une décennie en raison d’un manque de connectivité routière, d’Internet, etc. », a écrit un utilisateur de Twitter.

Je dirais que Vijaynagar est juste un paradis ❤️. C’est une grande opportunité pour les résidents de Vijaynagar ainsi que pour le gouvernement d’Arunachal. pour stimuler le tourisme dans le district de Changlang, car Vijaynagar a été isolé pendant plus d’une décennie en raison du manque de connectivité routière, d’Internet, etc. – Brangseng Singpho (@Brangsengsi) 16 octobre 2022

Certaines personnes semblaient également intéressées à visiter.

Moi aussi — Partha Protim Das (@partha_ips) 17 octobre 2022

Ciel du district de Changlang Mugafi, besoin d’aller très bientôt à la fois au Dapha Bum et à Mugafi — Gumshowng Lagang (@GumshowngL) 15 octobre 2022

Bien qu’il existe de nombreux endroits célèbres à visiter dans l’Arunachal Pradesh, Roing est un autre de ses paysages remarquables. Situé dans la basse vallée de Dibang, Roing est connu pour ses sites attrayants comme les collines luxuriantes, les vallées profondes de l’Himalaya, les sites archéologiques, les rivières, les cascades, les gorges profondes et les lacs sereins.

Le Centre a approuvé deux nouveaux circuits touristiques pour l’Arunachal Pradesh afin de stimuler le tourisme dans l’État du nord-est, ont déclaré des responsables le mois dernier, selon un rapport du PTI.

