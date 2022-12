La vidéo d’un agent de la circulation aidant un homme handicapé à traverser un pont à Gwalior devient virale

Les fonctionnaires de police veillent à ce que chacun mène une vie paisible et sans tension, qu’il le demande ou non. Ils se font un devoir d’aider les nécessiteux et d’être à leur secours, quoi qu’il arrive ! Cette fois, un agent de la circulation a été vu en train d’aider un homme handicapé à traverser le pont à Gwalior, Madhya Pradesh. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux alors que le geste réconfortant de l’officier a été salué par les utilisateurs en ligne.

Dans le clip, on pouvait voir l’agent de la circulation aider la personne spécialement handicapée à traverser le pont sans tracas. Il a été aperçu en train de courir derrière le tricycle de l’homme et l’a poussé pour lui tendre l’aide pour traverser le sentier. Selon le Free Press Journal, la vidéo a été capturée par un automobiliste qui passait par là lorsqu’il a vu le flic aider l’homme handicapé. Il a également été signalé que le Divyangjan (spécialement handicapé) avait demandé aux habitants de l’aider à traverser le pont, mais personne n’a accepté. Voyant qu’il avait besoin d’aide, l’agent de la circulation s’est avancé pour l’aider à traverser.

L’agent, identifié comme Brajesh Tomar, aurait été félicité pour son acte aimable alors que le DSP et d’autres fonctionnaires atteignaient la région de Phool Bagh pour l’honorer avec la guirlande de fleurs. Tomar, qui n’avait aucune idée de la vidéo capturée et partagée en ligne, a remercié l’équipe pour ses félicitations et a demandé à tout le monde d’aider ceux qui en avaient besoin.

Il vient également que Tomar a appris que son clip faisait le tour des médias sociaux après que quelques-unes de ses connaissances l’aient appelé pour reconnaître et louer sa gentillesse et ses efforts de sympathie.

Il y a quelques mois, une vidéo d’un policier aidant des personnes handicapées à traverser une route très fréquentée à Bombay devenue virale sur Internet. Il a été republié par la police de Mumbai qui l’a qualifié de “réchauffant”.

