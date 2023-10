Les caméras d’une voiture ont capturé les secondes à couper le souffle qui ont précédé un accident dramatique sur l’autoroute Gardiner qui a envoyé un taxi en vol et blessé grièvement deux personnes – des images si « manifestement dangereuses » qu’un juge de Toronto a condamné le conducteur à neuf mois de prison.

Jerzy Bogacz, qui a plaidé coupable à un chef d’accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles, a déclaré au tribunal qu’il se précipitait chez lui dans sa BMW un dimanche de janvier 2022 en raison d’une urgence familiale. Mais le juge Apple Newton-Smith a déclaré que rien ne justifiait une conduite aussi dangereuse.

“La vidéo montre une autoroute très fréquentée remplie de voitures emmenant les gens vaquer à leurs occupations par un dimanche après-midi clair et ensoleillé. En regardant la vidéo, la conduite de M. Bogacz est si manifestement dangereuse que l’accident semble inévitable. Ce n’est qu’une question de chance. qu’il n’y a pas eu plus de victimes et que personne n’a été tué”, a déclaré Newton-Smith dans sa décision d’octobre.

La vidéo montre Bogacz “effectuant des changements de voie irréguliers et conduisant d’une manière si dangereuse que de nombreux appels au 911 ont été passés par des automobilistes inquiets”, a-t-elle déclaré.

A 14h15, Bogacz a effectué un “changement de voie soudain et dangereux, dépassant un véhicule par la droite avant de se retourner cinq fois en l’air”.

La vidéo montre le clip BMW d’un taxi dans la voie de droite, dont le hayon arrière se déforme immédiatement lorsque la voiture pivote vers les garde-corps du côté droit du Gardiner, près du parc des expositions.

Le taxi s’envole et roule cinq fois avant de s’arrêter de l’autre côté de l’autoroute tandis que les conducteurs à proximité s’arrêtent brusquement.

Le chauffeur du taxi a été blessé à la main et à la tête et sa mobilité de la main est toujours limitée, a écrit Newton-Smith. Le passager a été blessé à la tête, à l’épaule et au genou et a perdu la vue d’un œil.

Dans un mémoire déposé auprès du tribunal, Bogacz s’est excusé et a déclaré qu’il n’était pas le genre de personne qui « sort délibérément et essaie de blesser les autres ».

“J’accepte la responsabilité d’une erreur stupide que j’avais commise et, à l’époque, je n’avais pas pris en compte le fait que la vitesse à laquelle je conduisais constituerait un tel danger pour le public. Je pensais simplement que je serais capable de rentrer chez moi en vitesse pour résoudre un problème qui c’était pressant”, a-t-il déclaré.

Ce problème urgent concernait un membre de la famille ayant un problème d’alcool, a écrit le juge. Mais elle n’a pas accepté cela comme excuse.

“On m’a dit qu’il se précipitait chez lui pour régler une crise familiale. Si la situation dans sa maison nécessitait une intervention urgente et immédiate, la réponse appropriée serait d’appeler le 911. Je n’envisage pas de mettre la vie d’innocents en danger pour le simple fait d’essayer de rentrer rapidement à la maison constitue une circonstance atténuante”, a-t-elle écrit.

Elle a condamné le conducteur à neuf mois de prison avec une interdiction de conduire de cinq ans. Elle a refusé d’ordonner une probation et a déclaré que toute pénalité financière qu’elle imposerait serait déduite de toute pénalité d’assurance.

La peine est plus sévère, a déclaré Jess Spieker de Friends and Families for Safe Streets, soulignant d’autres cas où les actions d’un conducteur ont entraîné la mort mais n’ont pas nécessairement entraîné une peine de prison.

“C’était complètement évitable. Il n’avait pas besoin de conduire comme ça”, a déclaré Spieker.

Spieker a déclaré que les juges devraient envisager des mesures de justice réparatrice, comme ordonner une formation et des travaux d’intérêt général, qui pourraient inclure des discussions avec les jeunes conducteurs pour les avertir d’un comportement susceptible d’entraîner des blessures, voire la mort.

Elle a également déclaré que les excès de vitesse évidents ici pourraient être un argument en faveur de radars automatiques sur les autoroutes, ce qui inciterait à réduire la vitesse et à réduire la probabilité d’accidents graves.