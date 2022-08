La vidéo du traitement de l’eau des animaux du zoo de Gizeh pour combattre la chaleur fera de votre journée

Avec un temps chaud et humide qui prévaut dans plusieurs régions d’Égypte et une vague de chaleur oppressante qui se poursuit dans la région, le zoo de Gizeh prend des mesures spéciales pour garder ses animaux au frais. Une vidéo publiée par l’agence de presse Reuters le 8 août révèle que les animaux reçoivent un traitement d’eau spécial pour combattre la chaleur. La vidéo de moins d’une minute a été partagée sur Twitter et fait le tour d’Internet. En publiant cette vidéo désormais virale, l’agence de presse a écrit dans la légende : “REGARDEZ : Les animaux du zoo de Gizeh en Égypte se refroidissent à cause de la chaleur torride.” L’agence de presse a également ajouté un sous-titre qui se lit comme suit : “Les animaux du zoo égyptien essaient de rester au frais pendant une vague de chaleur”.

La vidéo virale s’ouvre en montrant un personnel du zoo versant de l’eau fraîche sur un chimpanzé dans son enclos. On peut voir le chimpanzé profiter de la douche d’eau, car il joue avec. On aperçoit ensuite un ours entrant dans son petit bassin, présent à l’intérieur de son enclos. De plus, les autorités du zoo ont installé une douche à l’intérieur de la cage de l’ours. La vidéo révèle également que dans le but de garder les animaux au frais, les autorités ont congelé les fruits qu’elles donnent aux animaux pour se nourrir. Pour se protéger de la température élevée, les babouins peuvent être vus assis sous le hangar de l’arbre et une petite grotte artificiellement construite à l’intérieur de leurs enclos.

REGARDER: Les animaux du zoo de Gizeh en Égypte se refroidissent à cause de la chaleur torride pic.twitter.com/XWLMb4qBRr – Reuters Asie (@ReutersAsia) 8 août 2022

La poursuite de garder les animaux au frais intervient à un moment où le pays transcontinental connaît une chaleur torride, avec des températures atteignant 45 degrés Celsius. Plus tôt, l’Autorité météorologique égyptienne (EMA) le 25 juillet, a informé qu’un temps très chaud et humide prévaudra pendant la journée à travers le pays à partir de lundi jusqu’à samedi prochain. Dans une situation similaire à Washington DC aux États-Unis, des singes ont reçu des sucettes glacées au yogourt, des bisons sont arrosés et des vautours prennent des bains froids pour combattre la chaleur au Smithsonian National Zoo, a rapporté CNN. Le rapport a ajouté que le zoo de Houston au Texas offrait des seaux de glace et des friandises glacées à ses lions de mer et à ses chèvres, tandis que les tortues prenaient une douche fraîche.

