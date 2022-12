La vidéo du tout premier magasin automatisé de McDonald’s au Texas laisse Internet mécontent

Alors que tout prend une tournure technologique aujourd’hui, McDonald’s a également décidé de s’essayer à quelque chose de connexe. Le magasin d’alimentation a lancé un essai de son tout premier restaurant automatisé au Texas, aux États-Unis. Le restaurant « robotique » est entièrement automatisé sans aucun contact ou interaction humaine pour passer ou recevoir des commandes. De la cueillette de votre repas préféré à son emballage, tout est géré par une machine. La vidéo du McDonald’s automatisé a été partagée sur les réseaux sociaux, mais il semblait que les internautes ne semblaient pas aimer l’idée du nouvel âge.

La vidéo TikTok partagée par un utilisateur, foodie munster, a montré que les clients peuvent passer des commandes via les écrans automatisés et les récupérer via une machine. Le restaurant, situé à l’extérieur de Fort Worth, au Texas, dispose d’une “voie de commande à l’avance”. Les clients peuvent recevoir leurs commandes via un tapis roulant sans aucun contact humain. Le point de vente est conçu pour l’installation “à emporter” sans sièges pour que les gens puissent dîner dans.

À l’intérieur du restaurant, les clients peuvent profiter du service de plats à emporter de McD à l’aide de kiosques, où les clients peuvent passer des commandes, et d’une étagère d’auto-cueillette pour les commandes. McDonald’s, dans sa déclaration, a déclaré que le magasin automatisé est “considérablement plus petit” et que l’objectif principal du restaurant est d’augmenter la précision, l’efficacité et la rapidité des commandes. Il permet même aux clients de commander des plats à l’avance et de les recevoir au point de vente sans attendre longtemps.

Le communiqué note également qu’il y a de la place pour les coursiers pour récupérer les commandes, plusieurs places de parking dédiées à la cueillette et différentes places de parking pour les livreurs. Cependant, les idées n’ont pas été bien accueillies par les utilisateurs en ligne car ils ont demandé “l’interaction humaine” comme clé pour servir les clients. “Nous avons déjà trop de choses automatisées et j’ai l’impression que nous n’avons pas besoin de plus de choses où vous n’interagissez pas avec des personnes réelles”, a écrit un utilisateur.

“Non merci… pas un fan”, a commenté un utilisateur insatisfait tandis qu’un autre a commenté, “… en tant que personne qui aime l’interaction humaine, je ne peux pas dire que je suis fan de ça.” Un utilisateur s’est également exclamé : “C’est fini !”

Pendant ce temps, McDonald’s a souligné que le restaurant était dans la phase “tester et apprendre” alors qu’il l’essayait dans le cadre du plan “Accélérer les Arches” pour atteindre l’objectif, la mission, les valeurs, les piliers de croissance et la base de la gestion d’excellents restaurants.

