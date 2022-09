La vidéo du petit corgi interrompant constamment le gros chien paresseux fait craquer Internet

Des vidéos d’animaux mignonnes et amusantes sont une excellente évasion pour beaucoup de personnes pour se distraire de la charge de travail et du stress de leur vie. Heureusement, Internet regorge de tels contenus édifiants. Une vidéo récente qui montre un petit chien interrompant et sautant par-dessus un autre compagnon de fourrure a laissé les internautes en grand écart. Les chiens sont des animaux de compagnie incroyables et surtout quand vous en avez deux, vous ne pouvez jamais vous ennuyer car leurs pitreries vous amuseront toujours.

La vidéo désormais virale a été publiée par un compte Twitter qui partage fréquemment des vidéos drôles et optimistes d’animaux. Dans le clip, on peut voir un petit Corgi entrer et sortir à la hâte par la porte alors qu’un chien noir relativement gros est assis sur le sol. Le Corgi saute plusieurs fois par-dessus le chien tranquillement couché pendant sa course.

C’est 11 chefs d’accusation de délit de fuite. pic.twitter.com/rmUxUXAMoa — o̴g̴ (@Yoda4ever) 1er septembre 2022

“C’est 11 chefs d’accusation de délit de fuite”, lit la légende hilarante. Les mouvements hilarants du petit chien ont fait éclater les utilisateurs des médias sociaux.

“Les zooms sont tellement divertissants”, a déclaré un utilisateur faisant référence à l’activité aléatoire du Corgi. « Tout ce qu’il faudrait, c’était que le gros chien lève la tête une fois. Juste une fois », a commenté une autre personne sur le sort probable du chien sauteur si le gros chien noir avait levé la tête une fois.

“Tellement drôle”, a fait remarquer un utilisateur de Twitter. “OMG! Bahaha », a ri un autre.

Le message a amassé plus de 80 000 vues et a été aimé plus de 3 000 fois jusqu’à présent, depuis qu’il a été partagé le jeudi 1er septembre.

Bien que la vidéo ait semblé très amusante pour beaucoup, un zoom ou des périodes d’activité aléatoire frénétique (FRAP) pourraient être un événement stressant pour un chien. L’American Kennel Club les définit comme des explosions occasionnelles d’énergie que les chiens ont. L’une de ses causes fréquentes est une accumulation excessive d’énergie chez le chien. Ceux-ci peuvent être déclenchés par des raisons aussi simples que de prendre un bain ou peuvent survenir en raison du stress d’une visite chez le vétérinaire, par exemple.

