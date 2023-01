La vidéo du personnel grossier des restaurants américains qui rôtissent les clients devient virale

Une chaîne de restaurants nommée Karen’s Diner est connue pour ses excellents hamburgers et son service grossier. Maintenant, une vidéo a fait surface sur Internet qui montre un employé du restaurant de Karen touchant la nourriture d’un client avant de la manger lui-même.

La chaîne possède des restaurants en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Le personnel du restaurant dit ce qu’il veut aux clients. Selon un rapport de Ladbible, la vidéo virale a été prise dans une succursale australienne.

La vidéo de 15 secondes montre un employé apportant trois paniers de nourriture, dont des hamburgers, des rondelles d’oignon et des frites. Elle pose la commande sur la table et montre le majeur au client qui enregistre la vidéo. Elle ramasse ensuite une rondelle d’oignon, la trempe dans la sauce et la savoure en s’éloignant.

La vidéo a été publiée par Lance sur Twitter, la légende du clip se lit comme suit : “toucher ma nourriture en allant trop loin même avec le thème”.

Le clip a été initialement publié par TikToker @larissacai. Le texte sur la vidéo se lit comme suit : “C’est ainsi qu’ils nous ont servi notre nourriture au Karen’s Diner.”

La légende disait: “Après une heure d’attente pour la nourriture, le serveur grossier l’a jetée sur la table et a commencé à manger nos rondelles d’oignon.”

Regardez la vidéo ici:

toucher ma nourriture en allant trop loin même avec le thème pic.twitter.com/FeU2RoAdTw — Lance🇱🇨 (@BornAKang) 8 janvier 2023

La vidéo sur Twitter a recueilli plus de 5 millions de vues et déclenché une série de réactions sur Internet. Un utilisateur a écrit: “Pas de raison pour laquelle toucheriez-vous la nourriture de quelqu’un qui est insalubre.”

Un autre utilisateur a commenté: “Elle attrape de la nourriture dans mon assiette n’est pas la même chose que le placage et me l’apporte.”

Le troisième utilisateur a écrit : “Mon pote, ils ne portent même pas de gants dans la plupart des restaurants qui préparent ta nourriture… Tu parles comme Karen.”