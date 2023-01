La vidéo du passage à tabac brutal de Tire Nichols laisse de nombreuses questions sans réponse

MEMPHIS, Tennessee –

La nation et la ville de Memphis ont eu du mal à maîtriser samedi une vidéo montrant la police frappant Tire Nichols – des images qui ont laissé de nombreuses questions sans réponse sur l’arrêt de la circulation impliquant l’automobiliste noir et sur d’autres agents des forces de l’ordre qui se tenaient là alors qu’il gisait immobile sur le trottoir.

Les cinq officiers du département de police de Memphis en disgrâce, qui sont également noirs, ont été licenciés et accusés de meurtre au deuxième degré et d’autres crimes dans la mort de Nichols trois jours après l’arrestation. La vidéo publiée vendredi a renouvelé les questions sur la façon dont les rencontres fatales avec les forces de l’ordre se poursuivent même après des appels répétés au changement.

Une porte-parole de la police de Memphis a refusé de commenter le rôle joué par d’autres officiers qui se sont présentés sur les lieux.

Le directeur de la police de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, a déclaré que d’autres officiers faisaient l’objet d’une enquête, et le shérif du comté de Shelby, Floyd Bonner, a déclaré que deux adjoints avaient été relevés de leurs fonctions sans solde pendant que leur conduite faisait l’objet d’une enquête.

Les villes du pays s’étaient préparées à des manifestations, mais les manifestations étaient dispersées et non violentes. À Memphis, plusieurs dizaines de manifestants ont bloqué le pont de l’Interstate 55 qui transporte le trafic sur le fleuve Mississippi vers l’Arkansas. Les semi-remorques ont été reculées sur une distance.

Les manifestants ont parfois bloqué la circulation en scandant des slogans et en marchant dans les rues de New York, Los Angeles et Portland, Oregon. À Washington, des manifestants se sont rassemblés en face de la Maison Blanche et près de Black Lives Matter Plaza.

Memphis est resté sur les nerfs. Avant les manifestations, certaines entreprises du centre-ville de Memphis ont fermé les fenêtres et le système scolaire a annulé les activités après l’école. Les écoles du comté de Memphis-Shelby, qui comptent environ 100 000 élèves, ont reporté les activités sportives et parascolaires samedi.

Christopher Taylor était parmi les manifestants au pont de l’Interstate 55. Le natif de Memphis a déclaré que les officiers semblaient rire alors qu’ils se tenaient debout après le passage à tabac.

“J’ai pleuré,” dit-il. “Et là, en tant que père moi-même, mais aussi en tant que fils, ma mère est toujours en vie, cela aurait pu être moi.”

Blake Ballin, l’avocat de l’officier licencié Desmond Mills, a déclaré samedi à l’Associated Press dans un communiqué que les vidéos “ont produit autant de questions qu’elles ont de réponses”. La question de savoir si la ville resterait pacifique “a été résolue”, a-t-il déclaré.

Certaines des autres questions porteront sur ce que Mills “savait et ce qu’il a pu voir lorsqu’il est arrivé tard sur les lieux” et si ses actions “ont franchi les lignes qui ont été franchies par d’autres officiers lors de cet incident”, a déclaré Ballin.

L’arrestation a été effectuée par la soi-disant unité Scorpion, qui compte trois équipes d’environ 30 agents de rue qui ciblent les délinquants violents dans les zones en proie à une criminalité élevée, a déclaré Davis.

Dans une interview à l’AP vendredi, elle a déclaré qu’elle ne fermerait pas une unité si quelques officiers commettaient “un acte flagrant” et parce qu’elle avait besoin de cette unité pour continuer à travailler.

“L’idée même que l’unité Scorpion est une mauvaise unité, j’ai juste un problème avec ça”, a-t-elle déclaré.

Quelques heures plus tard, le maire de Memphis, Jim Strickland, a déclaré que l’unité était inactive depuis l’arrestation du 7 janvier.

“Il est clair que ces agents ont violé les politiques et la formation du département”, a-t-il déclaré.

La ville “a lancé un examen extérieur et indépendant de la formation, des politiques et des opérations de nos unités spécialisées”, a déclaré Strickland dans un communiqué.

Davis a reconnu que le service de police manquait de superviseurs et a déclaré que les responsables de la ville se sont engagés à en fournir davantage.

“Le manque de supervision dans cet incident a été un problème majeur”, a déclaré Davis. “Lorsque les officiers travaillent, vous devriez avoir au moins un superviseur pour chaque groupe ou escouade de personnes. Pas seulement quelqu’un qui est au bureau en train de faire de la paperasse, quelqu’un qui est en fait intégré à cette unité.”

LES OFFICIERS ONT BATTU, DONNÉ DES COUPS DE PIED ET CRIÉ À NICHOLS

L’enregistrement montre la police battant sauvagement Nichols, un employé de FedEx de 29 ans, pendant trois minutes tout en lui criant des grossièretés tout au long de l’attaque. L’équipe juridique de la famille Nichols a comparé l’agression au tristement célèbre passage à tabac de l’automobiliste de Los Angeles Rodney King en 1991.

Sur la vidéo, on peut voir des officiers tenant Nichols au sol et le frappant à plusieurs reprises avec leurs poings, leurs bottes et leurs matraques alors que l’automobiliste noir criait pour sa mère.

La vidéo est remplie de moments violents montrant les officiers poursuivant Nichols et le laissant sur le trottoir appuyé contre une voiture de police alors qu’ils se cognent le poing et célèbrent leurs actions.

Après que le premier officier ait brutalement sorti Nichols d’une voiture, on peut entendre Nichols dire: “Je n’ai rien fait”, alors qu’un groupe d’officiers commence à le faire tomber au sol.

On entend un officier crier: “Tase-le! Tase-le!”

Nichols dit calmement : “OK, je suis au sol.”

“Vous faites vraiment beaucoup en ce moment”, dit Nichols. “J’essaie juste de rentrer à la maison.”

“Arrête, je ne fais rien !” crie-t-il quelques instants plus tard.

On peut alors voir Nichols courir alors qu’un officier tire un Taser sur lui. Les officiers commencent alors à poursuivre Nichols.

D’autres agents sont appelés et une recherche s’ensuit avant que Nichols ne soit attrapé à une autre intersection. Les policiers l’ont battu avec une matraque, lui ont donné des coups de pied et de poing.

Des images de caméras de sécurité montrent trois officiers entourant Nichols alors qu’il se trouve dans la rue coincée entre des voitures de police, avec un quatrième officier à proximité.

Deux officiers maintiennent Nichols au sol pendant qu’il se déplace, puis le troisième semble lui donner un coup de pied à la tête. Nichols s’effondre plus complètement sur le trottoir avec les trois officiers qui l’entourent. Le même officier lui donne à nouveau un coup de pied.

Le quatrième officier s’approche alors, tire une matraque et la tient au niveau des épaules tandis que deux officiers tiennent Nichols debout, comme s’il était assis.

“Je vais te matraquer”, peut-on entendre dire un officier. Sa caméra corporelle le montre lever sa matraque tandis qu’au moins un autre officier tient Nichols. L’officier frappe Nichols dans le dos avec la matraque trois fois de suite.

AUCUNE JUSTIFICATION POUR ARRÊTER NICHOLS : AUTORITÉS

Les autres officiers semblent alors hisser Nichols sur ses pieds, avec lui tombant comme une poupée, à peine capable de rester debout.

Un officier le frappe alors au visage, alors que l’officier à la matraque continue de le menacer. Nichols trébuche et se retourne, toujours retenu par deux officiers. L’officier qui l’a frappé se dirige ensuite vers le devant de Nichols et le frappe quatre fois de plus. Puis Nichols s’effondre.

Deux officiers peuvent alors être vus au sommet de Nichols au sol, avec un troisième à proximité, pendant environ 40 secondes. Trois autres officiers se précipitent alors, et on peut en voir un en train de donner des coups de pied à Nichols au sol.

Alors que Nichols est affalé contre une voiture, aucun des officiers ne vient en aide. Les images de la caméra corporelle montrent une vue à la première personne de l’un d’eux se penchant et attachant sa chaussure.

Il faut plus de 20 minutes après que Nichols a été battu et sur le trottoir avant que des soins médicaux ne soient fournis, même si deux pompiers sont arrivés sur les lieux avec du matériel médical dans les 10 minutes.

Tout au long des vidéos, des agents font des déclarations sur le comportement de Nichols qui ne sont pas étayées par les images ou qui, selon le procureur de district et d’autres responsables, ne se sont pas produites. Dans l’une des vidéos, un officier affirme que lors du contrôle routier initial, Nichols a attrapé l’arme de l’officier avant de s’enfuir et a presque eu la main sur la poignée, ce qui n’est pas montré dans la vidéo.

Après que Nichols soit menotté et appuyé contre une voiture de police, plusieurs officiers disent qu’il a dû être défoncé. Plus tard, un officier dit qu’aucune drogue n’a été trouvée dans sa voiture, et un autre officier rétorque immédiatement que Nichols a dû abandonner quelque chose pendant qu’il s’enfuyait.

Les autorités n’ont pas publié de rapport d’autopsie, mais elles ont déclaré qu’il ne semblait y avoir aucune justification à l’arrêt de la circulation et que rien de notable n’a été trouvé dans la voiture.

Les archives judiciaires ont montré que les cinq anciens officiers – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III et Justin Smith – ont été arrêtés.

Les officiers font chacun face à des accusations de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves, d’enlèvement aggravé, d’inconduite officielle et d’oppression officielle. Quatre des cinq officiers avaient déposé une caution et avaient été libérés vendredi matin, selon les dossiers du tribunal et de la prison.

Le meurtre au deuxième degré est passible de 15 à 60 ans de prison en vertu de la loi du Tennessee.



Les journalistes d’Associated Press Aaron Morrison à New York, Travis Loller à Nashville, Tennessee et Rebecca Reynolds à Lexington, Kentucky, ont contribué à ce rapport.