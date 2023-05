La vidéo du mariage de la star Allu Arjun de Pushpa 2 devient virale ; les fans disent, ‘Pushpa Biwi ke aage jukh gaya’

Pushpa jukh gaya Biwi ke aage, disent les fans, alors que la vidéo de mariage d’Allu Arjun avec sa femme bien-aimée devient virale sur Internet. Dans cette vidéo, vous pouvez voir Allu se marier avec sa femme Sneha Reddy et avec quelle joie il s’incline devant elle pour l’un des rituels, ce qui a rendu ses fans encore plus amoureux de lui. Allu Arjun est devenu une fureur dans l’industrie cinématographique hindi après la sortie de Pushpa, qui a été un énorme succès, et maintenant la superstar du sud se prépare pour la séquence du film, et l’aperçu de Pushpa 2 était époustouflant et valait tout le battage médiatique et le coup.

Regardez la vidéo de mariage d’Allu Arjun avec sa femme Sneha Reddy qui devient virale; les fans disent Pushpa idhar jukh gaya.

Allu Arjun est dans l’industrie depuis des années, mais ce genre de célébrité est quelque chose dont il est témoin pour la première fois, tout cela grâce au croisement entre les industries cinématographiques du sud de l’Inde et de l’hindi. Les fans sont émerveillés par son action et souhaitent qu’il fasse également plus de films dans l’industrie hindi. Et même Allu Arjun est conscient de la célébrité qu’il détient à Bollywood, et il est donc en train de signer de nouveaux films en hindi.

Il y a un fort buzz qu’Allu Arjun a été approché par Jio Studios pour le rôle d’Immortal Ashwatthama, et lui aussi est intéressé à jouer le rôle car c’est l’un des personnages les plus forts du Mahabharata. Pendant ce temps, il y a aussi un énorme buzz qu’Allu Arjun fera une apparition dans Shah Rukh Khan et Jawan de Nayanthara.