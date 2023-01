La vidéo du London Westminster Bridge à 125 ans d’écart compte 1 million de vues sur Twitter. Déjà vu ?

C’est un spectacle rare de voir de vos propres yeux une structure historique dans toute sa splendeur d’il y a un siècle. Un clip partagé sur Twitter a permis d’être témoin de la beauté du pont de Westminster à Londres tel qu’il était il y a 125 ans. L’un des changements notables est la qualité de la vidéo elle-même, mais il y a d’autres changements qui sont tout simplement trop difficiles à ignorer. Prenez par exemple les calèches qui dominent les rues de Londres. Nous sommes tellement habitués à voir des voitures sur les routes tous les jours que cet énorme changement est à couper le souffle. Vous pouvez également entendre les péages de la grande cloche de la grande horloge de Westminster, populairement appelée le Big Ben. Vérifiez le ici:

Que le clip ait eu 125 ans d’écart ou non, les utilisateurs des médias sociaux avaient quelques réserves. Beaucoup ont mentionné que si le cliché de l’endroit était de 2021, il devrait y avoir des barrières de sécurité sur le bord de la route et l’horloge devrait être couverte pour les rénovations. “Il n’y a pas de barrières de sécurité sur le pont de Westminster. L’image ci-dessus est clairement plus ancienne que 2017 lorsque ceux-ci ont été mis en place. De plus, seule la restauration de Big Ben en 2022 était terminée et en 2021, elle était encore couverte d’échafaudages. Voir l’image ci-dessous », a écrit un utilisateur de Twitter partageant un instantané de l’endroit à partir de 2021.

Il n’y a pas de barrières de sécurité sur le pont de Westminster. L’image ci-dessus est clairement plus ancienne que 2017 lorsque ceux-ci ont été mis en place. De plus, seule la restauration de BigBen en 2022 était terminée et en 2021, elle était encore couverte d’échafaudages. Voir l’image ci-dessous. pic.twitter.com/Pr87qXpzSw— Davis Viļums (@DavisVilums) 3 janvier 2023

“La seule chose que j’envie des villes à l’époque, c’est qu’elles semblent avoir été beaucoup plus calmes qu’elles ne le sont maintenant. Je préfère entendre les clic-clacs que les moteurs des voitures. (Mais évidemment, les voitures sont plus fonctionnelles) », a lu un autre tweet.

La seule chose que j’envie des villes à l’époque, c’est qu’elles semblent avoir été beaucoup plus calmes qu’elles ne le sont maintenant. Je préfère entendre les clic-clacs que les moteurs des voitures. (Mais évidemment les voitures sont plus fonctionnelles 🥲)— Stephanie Eveline (elles/eux) (@Stephanie_Waal) 3 janvier 2023

Un autre utilisateur a tweeté: “On dirait que nous avons perdu l’art de l’image animée depuis ce temps.”

On dirait que nous avons perdu l’art de l’image animée depuis ce temps.— Tristan W (@thelastravager) 3 janvier 2023

Le pont de Westminster est l’un des plus anciens ponts sur la Tamise à Londres. Les touristes peuvent admirer les vues pittoresques de Londres depuis le pont construit en 1862. Mais ce n’était pas le pont d’origine. Le premier pont a été construit en 1738 sous le règne du roi George II. Cependant, ce n’était pas aussi solide. On disait qu’il se balançait fréquemment et commençait à couler dans les 10 premières années après sa construction. Le pont actuel s’étend sur 827 pieds de long et se compose de sept arches.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici