La vidéo du jeu revient au baseball pour 2021

Pendant les sept premières années de Chris Owings dans les majors, il pouvait entrer dans la salle vidéo pour jeter un coup d’œil à ses chauves-souris pendant un match.

Puis la saison dernière, le joueur de champ intérieur utilitaire des Rocheuses du Colorado a dû faire une impression.

Vous reveniez dans la pirogue et vous diriez, Hé, où était ce terrain? Owings a déclaré lundi. Ce serait comme si c’était sur l’application MLB où il montre simplement où le terrain a traversé la plaque. Vous passez de la vue de chaque terrain où il s’est croisé, où était votre swing, à la simple capacité de voir où était le terrain sur un morceau de papier.

Ce fut un changement bouleversant pour certains frappeurs au cours d’une année de ralentissement pour l’attaque pendant la saison écourtée par la pandémie. Mais la Major League Baseball a ouvert la voie au retour de la vidéo dans le jeu sur des iPads de pirogue à partir de la journée d’ouverture, avec des signaux de receveur obscurcis par un programme informatique.

Le joueur de premier but des Nationals de Washington, Ryan Zimmerman, qui a choisi de ne pas participer à la saison dernière en raison de problèmes de COVID-19, a qualifié la vidéo d’une partie importante du match.

On a beaucoup parlé des salles vidéo et de la façon dont certaines personnes les ont mal utilisées. Mais je pense que nous avons en quelque sorte géré cette situation, a-t-il déclaré. «Les retards avec les flux en direct et des choses comme ça vous permettent essentiellement d’écraser tout cela.

Les frappeurs et les lanceurs, honnêtement, utilisent la vidéo pendant le jeu, et cela nous donne les meilleures chances de réussir et cela nous donne les meilleures chances, en gros, de mettre le meilleur produit sur le terrain. Des choses comme ça, qui nous aident à mieux performer, devraient pouvoir être utilisées.

Pendant des décennies, les joueurs de baseball se sont retirés dans une salle vidéo du club pour voir leurs battes ou regarder de plus près un releveur entrant dans un match. Ensuite, Houston a été pénalisé en janvier 2020 pour un stratagème de vol de signes électroniques lors de la course des Astros au titre des World Series 2017 et à nouveau au cours de la saison 2018. La pandémie de coronavirus a également conduit le baseball à limiter l’accès au clubhouse.

L’interdiction de l’accès vidéo dans le jeu a coïncidé avec une moyenne au bâton de .245 MLB au cours de la saison régulière la plus courte depuis 1878, la plus basse depuis .237 en 1968 et en baisse de .252 en 2019. Le nombre moyen de circuits par match a diminué par rapport au record établi en 2019, et la différence entre les retraits au bâton et les coups sûrs a augmenté malgré la courte saison.

Cela a définitivement rendu la tâche un peu plus difficile pour les frappeurs », a déclaré le voltigeur des Texas Rangers David Dahl. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et regarder où était ce terrain, comment ils me lancent, à quoi ressemblait mon timing, de petites choses comme ça que j’ai vérifiées dans le passé.

Le manager des Chicago White Sox, Tony La Russa, embauché en octobre, aime la façon dont les joueurs seront dans la pirogue avec les iPad plutôt que de retourner dans la salle vidéo.

Si vous allez toujours dans le club pour regarder votre au bâton et que vous sortez après trois retraits, vous perdez le sens du jeu, a déclaré La Russa, qui a réussi pour la dernière fois dans la cour des grands en 2011 avec les Cardinals. Je pense que le fait qu’ils l’aient dans la pirogue est un pas dans la bonne direction.

L’aide de la vidéo dans le jeu dépend du frappeur. Pour certains, c’est un élément majeur de la routine. Les autres joueurs ne le trouvent pas aussi utile.

Le manager des Chicago Cubs, David Ross, a déclaré qu’il n’était pas dans la vidéo pendant sa carrière de joueur, mais il comprend pourquoi certains gars comptent sur l’outil.

Quand vous pouvez voir cela sur vidéo, d’où ils essaient de vous attaquer, plutôt que les commentaires que vous obtenez sans le voir, peut-être que vous êtes d’accord, peut-être qu’ils essaient de m’attaquer et d’exploiter une faiblesse dans, ‘ et vous commencez en quelque sorte à fixer vos yeux et vos vues là-bas, dit Ross.

