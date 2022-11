La vidéo du Guide d’achat de nos téléphones phares est sortie à temps pour le magasinage des Fêtes

La fin de l’année approche et nous avons sélectionné les meilleurs téléphones haut de gamme juste à temps pour le Black Friday, le Cyber ​​​​Monday et les soldes des fêtes de fin d’année suivantes en décembre. Nous avons une liste d’appareils dignes d’être achetés que nous mettons à jour régulièrement, et maintenant nous avons également étendu ces informations à notre chaîne YouTube.

Il existe un certain nombre d’excellentes suggestions de divers fabricants pour ceux qui cherchent à obtenir l’un des meilleurs smartphones. L’abordabilité n’est pas vraiment essentielle ici – seulement la meilleure expérience utilisateur possible. Si vous avez envie d’économiser quelques dollars, nous vous suggérons plutôt de consulter les tueurs phares.