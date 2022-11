Les mariages indiens sont incomplets sans spectacles de danse spéciaux par des amis et des membres de la famille. Un de ces cas qui est maintenant devenu viral voit une fille et son père se frayer un chemin dans le cœur d’Internet après qu’une vidéo de leur danse d’un mariage a pris d’assaut les médias sociaux. La fille et son père se sont livrés à ce qui semble être une séance de jive impromptue et leurs prouesses exceptionnelles en danse ont impressionné beaucoup de gens.

La vidéo montre la fille et son père enflammant la piste de danse avec leurs mouvements de jive sauvages sur le numéro pop à succès Uptown Funk de Bruno Mars et Mark Ronson. Dans le clip, la fille éblouit dans un superbe lehenga violet, tandis que son père a complété son look avec un turban assorti et un costume en fer croustillant. Le père dirige la performance en balançant et en faisant tournoyer la mariée sur la musique entraînante, et cette dernière suit l’exemple avec un sourire contagieux sur son visage. Regardez le clip viral ici :

Le clip viral n’a pas seulement impressionné Internet, il a également attiré l’attention de nombreux influenceurs, dont Mostly Sane alias Prajakta Kohli, qui l’a qualifié de “sain”. Une autre influenceuse Ayesha Kapoor Adlakha a commenté: “C’est tellement gentil.” Pendant ce temps, un barrage d’utilisateurs d’Instagram a inondé la section des commentaires en louant la vivacité que le duo père-fille a apportée à la piste de danse.

Un utilisateur a dit: “Votre famille est un objectif.” Un autre a souligné comment même après beaucoup de balancement, la femme a réussi à garder ses lunettes de soleil positionnées sur sa tête : « Ton père est un pro du jive ! Comment avez-vous réussi à maintenir vos lunettes en place malgré tant de rebondissements ? Un autre a ajouté: “C’est tellement réconfortant!” “Omg..c’est époustouflant”, a rejoint un autre.

Le clip a amassé plus de vingt-quatre mille likes et plus de cinq vues lakh sur l’application de partage de photos.

Qu’avez-vous à dire sur leurs pas de danse ?

