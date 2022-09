La vidéo du discours de l’ancien président égyptien se moquant de la règle du hijab refait surface

Au milieu des manifestations en Iran, une vieille vidéo de l’ancien président égyptien Gamal Abdel Nasser est devenue virale. Dans la vidéo, on le voit se moquer de la nécessité de rendre le hijab obligatoire pour les femmes en Égypte. Il raconte également son échange avec Hassan al-Hudaybi, qui était à la tête des Frères musulmans en 1953. Le clip a maintenant été posté par le journaliste Seamus Malekafzali sur Twitter. “Toujours comme revenir à ce que Nasser a dit il y a longtemps à propos de l’idée de

hijab obligatoire », lit-on dans la légende de la vidéo.

« Nous voulions vraiment faire un compromis avec les Frères musulmans. S’ils étaient disposés à le faire de manière correcte et appropriée. Et j’ai rencontré le chef des Frères musulmans et il s’est assis avec moi et a fait ses demandes. Qu’a-t-il demandé ? La première chose qu’il m’a dite était de rendre le port du hijab obligatoire en Égypte et d’obliger chaque femme marchant dans la rue à porter une tarha (écharpe). Chaque femme qui marche ! On entend dire Nasser dans la vidéo. Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir près de 765 000 vues. « J’ai entendu beaucoup de ses discours récemment et il me fait rire à chaque fois. Je ne sais pas si l’humour est perdu en anglais, mais cet homme n’était pas seulement un héros pour de nombreux Égyptiens, mais aussi de bonnes vibrations », lit-on dans la légende. Une autre personne a écrit: “Cela vaut la peine d’être écouté.”

Cela survient après la mort de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans, après avoir été détenue par l’unité de police chargée de faire respecter le code vestimentaire strict de la république islamique pour les femmes. L’incident a déclenché de nombreuses protestations. Pour enregistrer leur protestation contre la « police des mœurs », les Iraniennes se sont coupé les cheveux, brûlé leur hijab et partagé des vidéos des actes sur les réseaux sociaux. Certaines femmes se sont également déguisées en hommes, a rapporté The Independent. Sur les réseaux sociaux, des vidéos des manifestations des femmes iraniennes se sont répandues au milieu d’une indignation croissante.

Des manifestants iraniens sont descendus dans la rue avec des slogans antigouvernementaux après s’être rassemblés à Saqez, la ville natale d’Amini. Ils venaient de villes voisines de la province iranienne du Kurdistan, a rapporté Reuters. “Mort au dictateur” – une référence au guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a scandé la foule, tandis que certaines femmes ont enlevé leur foulard. La police a été vue en train de tirer des gaz lacrymogènes et un homme a été montré sur une vidéo avec une blessure à la tête que quelqu’un pouvait entendre dire qu’elle avait été causée par des tirs d’oiseaux. Reuters n’a pas pu authentifier les vidéos.

