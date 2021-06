La vidéo du défunt père de Natasha Narwal à sa sortie devient virale

Le 17 juin, un tribunal de Delhi a ordonné la libération immédiate des militants étudiants Asif Iqbal, Devangana Kalita et Natasha Narwal après que la Haute Cour lui a demandé jeudi de prendre une décision avec « promptitude » et « expédition ». Ils ont été libérés sous caution le 15 juin dans l’affaire des émeutes du nord-est de Delhi. La Haute Cour avait souligné mardi la distinction entre le « droit de manifester » et l’activité terroriste puisqu’elle permettait la libération sous caution des militants. Tous trois ont été libérés sous caution personnelle de 50 000 chacun et de deux cautions d’un montant similaire. Pour le militant de Pinjra Todd Natasha Narwal, la caution était peut-être un peu trop tardive.

En mai, le père de Natasha Narwal, Mahavir Narwal, qui avait fait campagne pour sa libération, est décédé des suites de Covid-19. Un banc de division de la Haute Cour de Delhi composé des juges Siddharth Mridul et Anup J Bhambhani a noté qu’il n’y avait personne d’autre dans la famille pour effectuer la crémation et les derniers sacrements et que le corps de son père attend à l’hôpital pour être accepté, a rapporté LiveLaw. À la suite du jugement, Natasha a obtenu une caution provisoire de quelques jours. Un scientifique à la retraite, Mahavir Narwal, avait succombé au Covid-19, tandis que sa femme était décédée il y a 20 ans.

Après la libération de Natasha, une interview de son père, de mars 2021, où il est vu parler du jour où Natasha serait libérée, est depuis devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, on peut l’entendre dire: « Quand elle viendra, ce sera un grand jour, mujhe bohot ulas hoga (je serai très heureux). » La vidéo était l’une des dernières interviews auxquelles Mahavir Narwal avait participé avant Publié sur Instagram par la journaliste Anubha Bhonsle, le extrait de la vidéo faisait partie d’une interview plus longue tournée en mars 2021 sur newsworthywithab.

Aakash, le frère cadet de Natasha, avait déclaré à l’Indian Express : « La mort de mon père a été très traumatisante pour moi. J’avais pratiquement cessé de parler aux gens. Lorsque Natasha est entrée dans la maison après l’octroi d’une caution provisoire pour assister aux derniers sacrements de notre père, elle a fait une dépression. Comme j’étais positif à Covid à ce moment-là, je pouvais à peine lui parler et elle est retournée en prison sans beaucoup d’interaction entre nous. » Après le décès de leur père, Aakash a décidé de soutenir Natasha comme leur père l’a fait après son arrestation par la police de Delhi en mai 2020 sous l’inculpation de l’UAPA dans le cadre des émeutes de Delhi.

Après leur libération, les étudiants de JNU Narwal et Kalita ont remercié leurs amis et sympathisants, dont beaucoup se sont rassemblés à l’extérieur de la prison, pour les avoir soutenus pendant leur séjour d’un an derrière les barreaux. « Nous avons reçu un soutien énorme à l’intérieur de la prison et nous continuerons notre lutte », a déclaré Narwal aux journalistes. Se félicitant de l’ordonnance de la Haute Cour de Delhi leur accordant une libération sous caution, Narwal, une militante du collectif de femmes Pinjra Tod, a déclaré que lorsqu’elles ont été arrêtées, il leur a fallu plusieurs mois à croire qu’ils étaient en prison sous des accusations aussi sévères.S’attaquant au gouvernement, Kalita a déclaré que les gens sont en prison pour avoir élevé la voix.

« Ils essaient de réprimer la voix des gens et la dissidence. Nous avons reçu beaucoup de soutien de la part de personnes qui nous ont aidés à survivre à l’intérieur (de la prison) », a-t-elle déclaré. Concernant le retard de leur libération après que la Haute Cour leur a accordé une libération sous caution, elle a dit que c’était incroyable car ils avaient obtenu une libération sous caution il y a deux ou trois jours. « … nous étions toujours en prison. Je m’attendais presque à ce que des policiers viennent m’arrêter », a-t-elle ajouté. Narwal, Kalita et Tanha ont été arrêtés en mai de l’année dernière en vertu de la stricte loi sur les activités illégales (prévention) (UAPA).

La police de Delhi avait déposé mercredi une requête auprès de la Cour suprême visant à retarder leur libération jusqu’à ce que la vérification des adresses et des cautions soit terminée. La police se serait plainte de retards dans les déplacements vers les adresses « permanentes » situées respectivement dans l’Assam, l’Haryana et le Jharkhand.

