La vidéo du crocodile chassant le léopard brise Internet

Les grands félins comme les tigres et les léopards se régalant d’animaux plus faibles comme les cerfs sont monnaie courante. Cependant, récemment, la vue inhabituelle d’un léopard chassant un crocodile a attiré l’attention des internautes qui ont exprimé leur surprise face à l’échange de dynamiques de pouvoir dans le règne animal.

La vidéo de 42 secondes a été partagée sur Twitter par un compte nommé Figen. “OMG quel pouvoir”, a déclaré l’utilisateur. La vidéo est devenue virale en un rien de temps.

OMG quelle puissance !! pic.twitter.com/LHZazN2zwP — Figen (@TheFigen) 14 août 2022

La vidéo révèle un léopard, camouflé parmi les branches et les buissons de la forêt, à l’affût de sa proie. Bientôt, la scène se déplace dans l’eau où l’on peut voir un crocodile flotter, ce qui montre clairement que le léopard a décidé de faire du croco sa prochaine proie.

Après avoir observé sa proie, le léopard fait un saut rapide et gracieux sur l’eau. La vidéo montre en outre une bagarre dangereuse entre les deux prédateurs dans les eaux. Cependant, il est bientôt révélé que le léopard a réussi à chasser sa proie.

On voit le gros chat sortir lentement des eaux vertes alors qu’il attrape le crocodile par le cou. Bien que le crocodile semble essayer de se dégager de l’emprise du léopard, en vain. À la fin de la vidéo, le léopard parvient à transporter le crocodile sur la terre et disparaît parmi les buissons denses.

La vidéo a recueilli plus de 2 millions de vues et amassé plus de 26 000 likes.

Les fans ont inondé Twitter de réactions à cette vidéo de chasse. “Je n’ai jamais pensé que les alligators/crocodiles/caïmans pouvaient être des proies. Et que les tigres/lions/ocelots (quoi que ce soit) vont pêcher comme ça », a commenté un Twitterati.

Je n’ai jamais pensé que les alligators/crocodiles/caïmans pouvaient être des proies. Et que les tigres/lions/ocelots (quoi que ce soit) vont pêcher comme ça 😳😂 — Marie-Jeanne Lamartinière (@lindsoux) 14 août 2022

Un autre utilisateur a souligné que le léopard ne pouvait tuer sa proie que parce qu’il s’agissait d’un nouveau-né. « Quelle puissance ?? Il a tué un enfant crocodile. Voyons à quel point il est courageux devant une maman croc », a écrit l’utilisateur.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’un prédateur est vu en train de chasser un autre prédateur. Dans un autre cas, une vidéo partagée par National Geographic montrait un Jaguar bondissant sur un crocodile dans les eaux et tuant le reptile.

