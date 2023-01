La vidéo du comédien Gaurav Gupta sur la façon dont avoir une fille équivaut à un plan de retraite est critiquée

La comédie debout est devenue l’une des meilleures sources de divertissement de nos jours. Il ne s’agit pas seulement d’assister à ces émissions, mais maintenant vous pouvez également regarder ces émissions sous forme de petits clips comme des bobines Instagram ou des vidéos YouTube. Alors que certains deviennent un grand succès, il y a aussi des morceaux qui ne font pas si bien avec le public. Dans un cas similaire, une vidéo qui devient actuellement virale est celle du comédien Gaurav Gupta. Dans la vidéo, on peut voir le comédien expliquer en quoi avoir une fille équivaut à un “plan de retraite”.

La vidéo, qui suscite maintenant des critiques sur Instagram, explique comment les parents peuvent vivre librement après avoir épousé leur fille. « Ladki karlo meilleur plan de retraite. #standupcomedy #instareels #funnyreels”, lit-on dans la légende de la vidéo.

“Tumhari ladki ho jaye, tumhari zindagi mein aish hee aish”, dit le comédien dans la vidéo. Voici la vidéo :

« Qu’y a-t-il de drôle là-dedans ? Cet homme est-il fou ou quoi ?”, a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : “Les préjugés sexistes ! Ce n’est pas drôle.” Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Drôle et pourrait convenir à la « foule de Delhi ». Mais personne n’a besoin de se marier à 21-22 ans. Éduquez simplement vos enfants, laissez-les être indépendants et ils partiront tout seuls. J’ai grandi à Bombay, j’ai quitté la maison à 22 ans pour obtenir mon doctorat. J’ai vécu loin de chez moi dans un autre pays depuis lors.”

Pendant ce temps, plus tôt, un clip du spécial Netflix de Sam Morril Same Time Tomorrow est devenu viral pour toutes les bonnes raisons. Ces derniers temps, des comédiens comme Ricky Gervais et Dave Chappelle ont violé de manière flagrante le principe éthique de ne jamais frapper, faisant des blagues désagréables sur les personnes transgenres. Ils ont reçu des réactions négatives dans la même mesure sur Twitter, avec leurs légions de fans prônant une idée erronée de la comédie et de la liberté d’expression. Les blagues de Morril, cependant, prouvent que la communauté trans, comme toute autre, est parfaitement capable de prendre une blague qui ne cherche pas à les déshumaniser.

Dans le morceau, Morril prend un homme transphobe se plaignant de la nageuse trans Lia Thomas, et souligne à quel point l’homme ne se soucie pas vraiment des nageuses.

