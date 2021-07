Les Japonais adorent leurs chats et leur penchant pour le félin a été bien documenté dans le passé avec la marque Hello Kitty. Et maintenant, cette impression 3D géante ultra-réaliste de l’animal n’est qu’une autre façon d’affirmer l’amour pour le félin. Le chat géant en 3D apparaît sur un panneau d’affichage dans l’une des gares les plus fréquentées du quartier de Shinjuku à Tokyo et est devenu un point d’attraction pour de nombreuses personnes. Le chat massif prend vie sur un écran LED incurvé de 1 664 pieds carrés alors qu’il semble se promener sur l’écran de résolution 4K avec le son de miaulement fréquent, a rapporté CNN.

L’impression 3D montre le félin en train de miauler ou de dormir selon l’heure de la journée. Actuellement, la diffusion test de l’affichage était en cours depuis le mois dernier et le lancement officiel aura lieu le 12 juillet. Pendant ce temps, plusieurs vidéos du félin géant sont apparues sur Internet et les gens deviennent fous de l’incroyable réalisme impression. Une de ces vidéos a été partagée sur Twitter par l’utilisateur @cross_s_vision. Le clip de 17 secondes a été publié avec une légende en japonais qui donne des détails sur le moment où la vidéo a été tournée.

Vérifiez le ici:

Depuis qu’elle a été partagée en ligne le 5 juillet, la vidéo a jusqu’à présent enregistré plus de 5 millions de vues avec 1,4 lakh de likes sur la publication. Laissant tomber leur réaction au chat géant, Twitterati a inondé la section de réponse exprimant leur étonnement devant la précision de la technologie pour créer cette impression réelle du chat.

Que pensez-vous de ce chat géant ?

Pour les personnes qui ne peuvent pas assister à cette impression 3D du chat en personne, l’une des sociétés à l’origine de cet affichage, CrossSpace, a lancé un flux en direct du panneau d’affichage sur YouTube. Cependant, ce n’est pas le premier panneau d’affichage 3D qui a attiré l’attention des gens, l’année dernière, une vague 3D géante a envahi un panneau d’affichage à Séoul en Corée du Sud.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici