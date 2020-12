Pour le bien de ses enfants, Jamie Dornan devrait probablement s’en tenir à agir.

le 50 nuances de Grey La star s’est rendue sur Instagram le jeudi 24 décembre pour partager une vidéo de lui essayant de se plonger dans l’esprit des fêtes en chantant Bing Crosby« Noël blanc ». Cependant, dès que Dornan a commencé à couronner les mots, des voix supplémentaires pouvaient être entendues hors caméra. Et ils n’ont pas été impressionnés!

« Chut, papa! Chut! » Dornan et sa femme Amelia Warnerses trois filles –Alberta, 1, Elva, 4 et Dulcie, 7 – hurlé à l’unisson. « Chut, papa! Chut! »

L’acteur de 38 ans a complété le message hilarant avec une légende tout aussi amusante: «Les enfants l’aiment absolument».

Ruisseau Schitt étoile Dan Levy semblait d’accord. « Des critiques élogieuses! » il a commenté.

La vidéo ultime de papa était un rare aperçu de la vie de Dornan en tant que père de famille. Il a offert un look similaire plus tôt cette année, publiant une photo d’un relooking qu’Elva et Dulcie lui avaient donné qui impliquait une robe rouge, une paire de talons hauts et une perruque en désordre attachée à des nattes.