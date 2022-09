La vidéo donne des détails sur la violation présumée du système électoral Ga.

ATLANTA (AP) – Deux mois après l’élection présidentielle de 2020, une équipe d’experts en informatique s’est rendue dans le sud de la Géorgie pour copier des logiciels et des données à partir d’équipements de vote dans une violation apparente d’un système électoral de comté. Ils ont été accueillis à l’extérieur par le chef du Parti républicain local, qui a participé aux efforts du président de l’époque, Donald Trump, pour annuler sa défaite électorale.

Une caméra de sécurité à l’extérieur du bureau des élections dans le comté rural de Coffee a filmé leur arrivée. Les images montrent également que certains responsables électoraux locaux se trouvaient au bureau lors de ce que le bureau du secrétaire d’État de Géorgie a décrit comme un “accès non autorisé présumé” au matériel électoral.

Des images de sécurité de deux semaines plus tard soulèvent des alarmes supplémentaires – montrant deux personnes qui ont joué un rôle déterminant dans les efforts plus larges de Trump pour saper les résultats des élections entrant dans le bureau et y restant pendant des heures.

La vidéo de sécurité du bureau des élections dans le comté à environ 200 miles au sud-est d’Atlanta offre un aperçu des efforts déployés par les alliés de Trump au service de ses revendications électorales frauduleuses. Il montre en outre comment l’accès a été facilité par les responsables locaux chargés de protéger la sécurité des élections tout en soulevant des inquiétudes quant à la diffusion dans le domaine public de technologies de vote sensibles.

La Géorgie n’était pas le seul État où l’équipement de vote était accessible après l’élection présidentielle de 2020. Des informations importantes sur les systèmes de vote ont également été compromises dans les bureaux électoraux de Pennsylvanie, du Michigan et du Colorado. Les experts en sécurité électorale craignent que les informations obtenues – y compris des copies complètes des disques durs – ne soient exploitées par ceux qui veulent interférer avec les futures élections.

“Le système est seulement aussi sûr que les personnes qui sont chargées de le garder en sécurité”, a déclaré l’avocat David Cross, qui représente les plaignants dans un procès de longue date concernant les machines à voter de Géorgie.

Les images de sécurité du comté de Coffee ont été obtenues grâce à ce procès, qui allègue que les machines à voter à écran tactile de Géorgie sont vulnérables aux attaques et devraient être remplacées par des bulletins de vote en papier marqués à la main. La poursuite est bien antérieure et n’est pas liée aux fausses allégations de fraude électorale généralisée poussées par Trump et ses alliés après les élections de 2020.

La violation présumée du bureau des élections du comté de Coffee a également attiré l’attention du procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, qui supervise une enquête pour savoir si Trump et ses alliés ont illégalement tenté d’influencer les résultats des élections de 2020 en Géorgie.

Le mois dernier, Willis a cité l’activité du comté de Coffee, entre autres, lorsqu’elle a cherché à contraindre le témoignage de Sidney Powell, un avocat profondément impliqué dans les efforts de Trump pour annuler les résultats des élections.

Des e-mails et d’autres enregistrements montrent que Powell et d’autres avocats liés à Trump ont aidé à organiser le voyage d’une équipe de la société de solutions de données Sullivan Strickler dans le comté de Coffee, que Trump a remporté de près de 40 points de pourcentage.

La vidéo de surveillance, les e-mails et les autres documents qui font la lumière sur ce qui s’est passé là-bas en janvier 2021 ont été produits en réponse à des assignations à comparaître émises dans le cadre du procès de la machine à voter et ont été obtenus par l’Associated Press. Certaines parties de la vidéo de sécurité semblent contredire les affirmations de certains responsables locaux :

– Des images capturent Cathy Latham, alors présidente du Parti républicain du comté de Coffee, arrivant au bureau des élections peu après 11h30 le 7 janvier 2021, le lendemain de l’assaut violent contre le Capitole américain. Quelques semaines plus tôt à peine, elle était l’une des 16 républicains de Géorgie à avoir signé un certificat déclarant faussement que Trump avait remporté l’État et déclarant qu’ils étaient les électeurs «dûment élus et qualifiés» de l’État.

Quelques minutes après son arrivée, on la voit à l’extérieur saluer le chef de l’exploitation de Sullivan Strickler, Paul Maggio, et deux autres personnes. Moins de 10 minutes plus tard, elle escorte deux autres hommes dans le bâtiment.

La vidéo la montre quittant le bureau des élections juste avant 13h30, environ deux heures après avoir salué l’équipe de SullivanStrickler. Elle rentre un peu avant 16h puis repart vers 18h15

Latham a déclaré sous serment lors d’une déposition en août qu’elle s’était arrêtée au bureau des élections ce soir-là pendant “juste quelques minutes” et qu’elle était partie avant 17 heures. suggéré que son emploi du temps en tant qu’enseignante ne l’aurait pas permis.

Un avocat de SullivanStrickler a déclaré dans un e-mail joint à un dossier judiciaire que Latham était un “point de contact principal” pour coordonner le travail de l’entreprise et “était sur place” pendant que ce travail était effectué.

Robert Cheeley, un avocat de Latham, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que son client ne se souvenait pas de tous les détails de cette journée. Mais il a dit qu’elle “ne serait pas et n’a pas été sciemment impliquée dans une quelconque irrégularité lors d’une élection” et “n’a pas agi de manière inappropriée ou illégale”.

– La vidéo montre également Eric Chaney, membre du comité électoral du comté de Coffee, arrivant peu avant 11 heures le même jour et entrant et sortant plusieurs fois avant de partir pour la nuit vers 19h40. Avocats des plaignants dans le procès des machines à voter. a écrit dans un dossier judiciaire qu’une photo produite par le directeur de l’exploitation de Sullivan Strickler montre Chaney dans le bureau pendant que la copie est en cours.

Lors d’une déposition le mois dernier, Chaney a refusé de répondre à de nombreuses questions sur cette journée, citant le cinquième amendement. Mais lorsqu’un avocat représentant le comté l’a contacté en avril concernant des questions du Washington Post, Chaney a écrit: «Je ne suis pas au courant et je n’étais pas présent au bureau du Coffee County Board of Elections and Registration lorsque quelqu’un a illégalement accédé au serveur. ou la pièce dans laquelle il est contenu. Chaney a démissionné du conseil des élections le mois dernier, quelques jours avant sa déposition.

Les tentatives pour joindre Chaney par téléphone ont été infructueuses et son avocat n’a pas répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.

– Environ deux semaines après la violation initiale, une vidéo montre Misty Hampton – alors directeur des élections du comté – arrivant au bureau des élections à 16h20 le 18 janvier, alors qu’il était fermé pour Martin Luther King Jr. Day. Elle a déverrouillé la porte et a laissé entrer deux hommes – Doug Logan et Jeff Lenberg, qui ont été actifs dans les efforts pour contester les résultats des élections de 2020.

Logan a fondé Cyber ​​Ninjas, qui a participé à un examen partisan et finalement discrédité des élections de 2020 dans le comté de Maricopa, en Arizona. Les deux hommes sont restés à l’intérieur jusqu’à peu après 20 heures, puis y ont passé plus de neuf heures le lendemain. Lenberg est revenu pour de brèves visites au moins trois jours de plus plus tard ce mois-là.

Hampton a démissionné de son poste de superviseur des élections en février 2021 après que les responsables du conseil électoral ont déclaré qu’elle avait falsifié ses feuilles de temps. Les tentatives de l’AP pour la joindre ont été infructueuses.

Dans une déclaration publiée par son avocat, SullivanStrickler a déclaré que la société avait été retenue par des avocats pour copier de manière médico-légale les machines à voter utilisées lors des élections de 2020 et n’avait aucune raison de croire qu’elle demanderait à ses employés de faire quoi que ce soit d’inapproprié.

Le bureau du secrétaire d’État de Géorgie a déclaré avoir ouvert une enquête en mars et demandé l’aide du Georgia Bureau of Investigation le mois dernier. Les responsables de l’État ont déclaré que le système reste sécurisé en raison des multiples protections en place.

Kate Brumback, L’Associated Press