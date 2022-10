La vidéo d’introduction officielle de One UI 5 montre toutes les nouvelles fonctionnalités

Aujourd’hui, Samsung a commencé à déployer la version stable de One UI 5, en commençant par la série Galaxy S22 (au moins les versions des téléphones alimentées par Exynos). Il existe également une longue liste de téléphones Galaxy qui fonctionnent avec le programme bêta et éliminent les bogues avant d’obtenir leur propre version stable du nouveau logiciel.

Qu’est-ce que One UI 5 ? La vidéo d’introduction officielle est un aperçu de 2 minutes des nouveautés de la dernière version de l’interface utilisateur personnalisée de Samsung.

La société a ajouté une tonne de nouvelles fonctionnalités de personnalisation, à la fois automatiques et manuelles, pour donner à votre téléphone (et à votre montre) l’apparence que vous souhaitez. Il existe également des améliorations pratiques telles que des widgets empilés pour économiser de l’espace sur votre écran d’accueil.

De plus, pour les appareils avec des écrans plus grands (comme, dit, un Galaxy Fold), il y a une nouvelle barre des tâches. One UI 5 combine également les contrôles de confidentialité et de sécurité sur un seul écran avec des avertissements automatiques si quelque chose de suspect se passe.

Vous pouvez en savoir plus sur One UI 5 sur son Page Officielle.