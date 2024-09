La vidéo Diddy présente une personne « plus en vue », selon l’avocat de l’accusateur

L’avocat d’un nouvel accusateur de Sean « Diddy » Combs affirme qu’elle a été contactée au sujet de la « vente d’une des cassettes de Diddy », en particulier d’une vidéo pornographique mettant en vedette le magnat du hip-hop en difficulté, inculpé la semaine dernière de trafic sexuel et de racket au niveau fédéral. , et quelqu’un de « plus en vue » que le rappeur et fondateur de Bad Boy.

« Il y a déjà eu des fuites de cassettes qui ont circulé à Hollywood et qui ont été achetées… mais une personne en particulier m’a contacté pour acheter une vidéo particulière qu’elle possédait et pour contacter la personne qui était dans la vidéo pour voir si elle était intéressée à acheter la vidéo. avant que cela ne devienne public », Ariel Mitchell-Kidd a déclaré vendredi sur NewsNation Banfield. «Je peux dire que la vidéo était de nature pornographique. … C’était dans sa maison d’Atlanta, et il semble que la personne ne regarde pas la vidéo. Pour moi, il ne semble pas que cette personne sache qu’elle est filmée.

Mitchell-Kidd a également déclaré qu’elle avait été contactée il y a quelques semaines par un nouveau client qui prétendait que Combs l’avait violée en 2018 et avait alors déposé un rapport de police.

« Elle m’a appelé et m’a parlé de son agression et de son évasion », a déclaré Mitchell-Kidd. « Elle était chez un ami qui avait des liens avec l’industrie et Diddy a décidé de venir à la maison. »

Mitchell-Kidd affirme que son client a appris que Combs prévoyait de la trafiquer sexuellement à son arrivée.

«Cela lui a valu de se faire servir un verre. Elle a commencé à se sentir étourdie. Combs l’a agressée sexuellement avec un objet inanimé », a déclaré Mitchell-Kidd. « Et puis il a ordonné à un autre homme de l’agresser sexuellement pendant qu’il se regardait et se faisait plaisir. »

Mitchell-Kidd a déclaré que son client avait réussi à s’échapper en courant dans la rue, ce dont un voisin avait été témoin.

Ces allégations surviennent alors que Combs reste derrière les barreaux en attendant son procès après avoir été inculpé plus tôt ce mois-ci de trois chefs d’accusation de direction d’une vaste entreprise criminelle au cours de laquelle il a agressé et trafiqué des femmes avec l’aide de son empire commercial depuis au moins 2008. accusé de s’être livré à un « schéma généralisé d’abus » consistant à contraindre des femmes à participer à des relations sexuelles hautement orchestrées avec des travailleurs du sexe masculins qui auraient été transportés à travers les frontières de l’État et à l’étranger. Sa libération sous caution lui a été refusée après qu’il ait plaidé non coupable des accusations portées contre lui, craignant de pouvoir fuir le pays.

Combs a fait l’objet la semaine dernière d’un autre procès, au moins le 10e intenté contre le rappeur après que Cassie Ventura l’a poursuivi en novembre 2023 dans le cadre d’un procès qui a déclenché une enquête fédérale sur le trafic sexuel et le racket.

Cette fois, Combs a été poursuivi devant un tribunal fédéral de New York pour avoir prétendument drogué et violé une femme en 2001. L’accusatrice a affirmé qu’elle avait été agressée sexuellement par Combs et son garde du corps.

C’était aussi signalé la semaine dernière que Combs séjourne dans la même unité du centre de détention métropolitain de Brooklyn que Sam Bankman-Friedle magnat de la crypto reconnu coupable de fraude.

Après l’arrestation de Diddy le 16 septembre, son avocat, Marc Agnifilo, a publié la déclaration suivante : « Nous sommes déçus de la décision de poursuivre ce que nous considérons comme une poursuite injuste contre M. Combs par le bureau du procureur américain. Sean « Diddy » Combs est une icône de la musique, un entrepreneur autodidacte, un père de famille aimant et un philanthrope confirmé qui a passé les 30 dernières années à bâtir un empire, à adorer ses enfants et à œuvrer pour élever la communauté noire. C’est une personne imparfaite mais ce n’est pas un criminel. Il faut reconnaître que M. Combs n’a fait que coopérer avec cette enquête et qu’il a volontairement déménagé à New York la semaine dernière en prévision de ces accusations. Veuillez réserver votre jugement jusqu’à ce que vous ayez tous les faits. Ce sont les actes d’un homme innocent qui n’a rien à cacher, et il a hâte de laver son nom devant le tribunal. »

Agnifilo n’a pas encore répondu à Le journaliste hollywoodiendemande de commentaires sur les affirmations de Mitchell-Kidd concernant la vidéo et le nouvel accusateur.