La vidéo d’excuses d’Ashton Kutcher et de Mila Kunis ravive d’anciens clips et davantage de controverses – National

Ashton Kutcher et Mila Kunis ont publié une vidéo ce week-end s’excusant pour les lettres qu’ils ont écrites en soutien au violeur Danny Masterson, mais des clips refaits à neuf de Kutcher et Masterson faisant des commentaires inappropriés sur des filles mineures – y compris Kunis – ont entraîné davantage de réactions négatives et de remises en question de l’intégrité de Kutcher. .

Kutcher et Kunis, aujourd’hui âgés respectivement de 45 et 40 ans, ont fait la une des journaux à la fin de la semaine dernière lorsqu’il a été révélé qu’ils avaient écrit des lettres de soutien à Masterson, demandant au juge président de faire preuve de clémence lors de la détermination de la peine de Masterson, qui a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de viol.

Les co-stars, désormais mariées, étaient autrefois les personnages principaux de Ce spectacle des années 70 aux côtés de Masterson. Leurs lettres attestaient du « caractère exceptionnel » de Masterson.

« Je ne crois pas qu’il représente un préjudice permanent pour la société », a écrit Kutcher, tandis que Kunis a décrit Masterson comme « un modèle et un ami exceptionnel ».

L’histoire continue sous la publicité

L’indignation suscitée par les lettres s’est ensuivie, incitant le couple à partager une vidéo sur Instagram dimanche dans laquelle Kutcher expliquait que la famille de Masterson leur avait demandé d’écrire des lettres de caractère détaillant « la personne que nous connaissions depuis 25 ans afin que le juge puisse prendre cela en considération. à la condamnation. »

« Les lettres n’ont pas été écrites pour remettre en question la légitimité du système judiciaire ou la validité de la décision du jury », a déclaré Kunis.

La vidéo, destinée à tempérer l’indignation dirigée contre le couple, n’a servi qu’à alimenter le feu, et d’autres images d’entretiens menés pendant leur passage sur Ce spectacle des années 70 a provoqué une véritable indignation.

Un clip de 2003 de Kutcher, alors âgé de 25 ans, parlant d’une mineure Hilary Duff et des jumeaux Olsen, a été diffusé par l’une des accusatrices et ex-petites amies de Masterson, Chrissie Carnell Bixler, et largement partagé sur les réseaux sociaux.

Ashton Kutcher parle d’Hilary Duff alors qu’elle n’avait que 15 ans. 😒 pic.twitter.com/JkEntAa9qB – Demandez à Aubry 🦝 (@ask_aubry) 10 septembre 2023

L’histoire continue sous la publicité

En parlant de Duff, qui avait 15 ans à l’époque, Kutcher a déclaré : « Elle fait partie des filles que nous attendons tous pour avoir 18 ans. »

« Avec les jumeaux Olsen », a poursuivi Kutcher, faisant référence aux enfants acteurs Mary-Kate et Ashley Olsen.

Un autre clip de 2002, dans lequel Kutcher et Kunis discutent du rôle du couple Michael Kelso et Jackie Burkhart sur Ce spectacle des années 70 avec l’animatrice Rosie O’Donnell, révèle que Masterson a proposé de payer 20 $ à Kutcher s’il embrassait Kunis, 14 ans, pendant une scène.

«Je n’ai jamais embrassé un mec. Et vous savez, Ashton est attirante et j’étais une petite fille de 14 ans et j’avais extrêmement peur pour ma vie », a déclaré Kunis.

Ashton Kutcher et Mila Kunis dans l’émission Rosie O’Donnell parlent de l’écart d’âge entre Kelso et Jackie dans cette émission des années 70 et d’un pari fait avec Danny Masterson : pic.twitter.com/HD7F0Gu2gN -sam 🫠🪐 (@samsonuranus) 9 septembre 2023

L’histoire continue sous la publicité

« Puis Danny dit: ‘Mec, je te donnerai 10 $ si tu l’embrasses en français' », a poursuivi Kunis avant d’être interrompu par Kutcher, révélant que Masterson avait en fait parié 20 $ qu’il ne le ferait pas.

« Et puis les flics sont arrivés et vous avez été arrêté », a déclaré O’Donnell.

« Ils auraient dû, mais ils ne l’ont pas fait », répond Kutcher.

Un autre clip refait surface par Bixler a capturé un adolescent Kunis assis sur les genoux de Kutcher dans une vidéo promotionnelle de la sitcom.

« Et ça fait du bien ! Et j’aime beaucoup ça ! dit-il en riant et en attrapant sa future femme.

L’histoire continue sous la publicité

Et un autre échange inconfortable, cette fois entre Masterson et Conan O’Brien en 2004, a également été mis en lumière où, au cours d’une conversation racée, l’animateur de talk-show a prédit étrangement l’avenir de Masterson.

Danny Masterson condamné à 30 ans de prison à perpétuité pour avoir violé 2 femmes… Conan le savait pic.twitter.com/KEE596oqdl – Wu Tang est pour les enfants (@WUTangKids) 7 septembre 2023

« J’ai entendu parler de toi, » répondit Conan alors que les deux plaisantaient, « et tu seras bientôt attrapé. »

« Je sais que vous le ferez », a-t-il ajouté.

Bixler a critiqué le couple dans une autre histoire Instagram samedi.

Je n’ai jamais fait grand-chose sur Instagram, mais Chrissie Bixler, l’une des survivantes de Masterson, a posté ceci dans sa story. Ses commentaires sont au-dessus et/ou en dessous des deux images. Je voulais juste que sa voix soit amplifiée ici également, alors je voulais les publier ici. C’est une autre vraie guerrière. pic.twitter.com/miQNdylKuH –Mick Roberts (@mickr7890) 9 septembre 2023

L’histoire continue sous la publicité

« À mon avis, vous êtes aussi malade que votre ‘mentor' », a écrit Bixler à propos de Kutcher dans son message.

La semaine dernière, Masterson a été condamné à 30 ans de prison à vie pour deux chefs de viol forcé.

Lors d’un nouveau procès en mai, Masterson, 47 ans, a été reconnu coupable de deux des trois chefs d’accusation de viol survenus entre 2001 et 2003. Les jurés n’ont pas pu parvenir à un verdict unanime sur le troisième chef d’accusation, selon lequel Masterson avait violé une petite amie de longue date.

Masterson a plaidé non coupable des accusations de viol portées contre lui. Le nouveau procès a été convoqué après que le procès initial de l’année dernière sur les trois mêmes chefs d’accusation s’est soldé par une annulation du procès lorsque le jury s’est retrouvé dans une impasse, ne parvenant pas à parvenir à des verdicts unanimes.

Selon certaines informations, plus de 50 personnes ont écrit des déclarations de soutien à la juge Charlaine Olmeda, dont Ce spectacle des années 70 avec Debra Jo Rupp et Kurtwood Smith.

L’histoire continue sous la publicité

Au cours du deuxième procès cette année, le procureur adjoint Reinhold Mueller et son équipe ont tenté de présenter Masterson comme un violeur en série protégé par de hauts responsables de l’Église de Scientologie. Ils ont affirmé que Masterson, à différentes occasions, avait mis de la drogue dans les boissons d’une petite amie de longue date et de deux autres femmes qu’il connaissait grâce à l’église avant de les violer.

Masterson n’a fait face à aucune accusation liée à la drogue. Cependant, deux de ses avocats ont été confrontés à des sanctions financières après avoir divulgué à l’Église de Scientologie des informations sensibles sur les accusateurs de Masterson.

« M. Masterson, vous n’êtes pas la victime ici. Vos actions il y a 20 ans ont enlevé le choix et la voix d’une autre personne. Vos actes il y a 20 ans aujourd’hui étaient criminels, et c’est pourquoi vous êtes ici », a déclaré Olmedo en prononçant la sentence de Masterson.

—

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence ou êtes impliqué dans une situation de violence, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes d’actes criminels pour obtenir de l’aide. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.