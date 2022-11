La vidéo des retrouvailles d’une mère chimpanzée avec son enfant fait fondre les cœurs en ligne

Internet est captivé par une vidéo montrant une mère chimpanzé et son enfant réunis dans un zoo américain, deux jours après la naissance du bébé par césarienne. Le zoo du comté de Sedgwick à Wichita a déclaré mardi que le chimpanzé Mahale avait donné naissance à un bébé mâle par césarienne le 15 novembre. Cependant, le bébé a dû être séparé de sa mère après l’accouchement en raison de problèmes de santé.

Le clip, publié sur Instagram, montre comment la mère caresse adorablement le bébé après avoir finalement réussi à le tenir. La vidéo commence par un gros plan du duo mère-fils, puis effectue un zoom arrière pour donner un aperçu de toute la scène. On peut également remarquer la mère se reposant sur la couette placée en dessous d’elle. Accompagnant la vidéo, la légende disait : « Juste de la part des gardiens : Mahale et Baby vont très bien, et notre garçon a maintenant un nom ! Kucheza (koo-CHAY-zuh) signifie “jouer” en swahili. Dans cette vidéo, vous pouvez voir un doux moment entre maman et fils pendant qu’il allaite”.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a recueilli plus de 27 000 vues et compte toujours. En voyant la vidéo, les utilisateurs des médias sociaux ont été impressionnés et ont écrit d’adorables messages. L’un des utilisateurs a écrit : “Maman est si heureuse d’avoir son bébé avec elle”. Un autre utilisateur a écrit : « Tellement mignon ! Bénis son cœur ! Je me demande si elle pensait avoir perdu son bébé alors qu’elle ne l’a pas vu pendant 2 jours ». Un troisième utilisateur a écrit : « C’EST LA MEILLEURE VIDÉO DE JAMAIS ! Émouvant et tellement naturel. Formidable”.

Plusieurs autres utilisateurs ont commenté avec des cœurs, des visages en pleurs, des mains jointes et des émojis au cœur brisé.

Auparavant, le zoo avait partagé une vidéo de la mère chimpanzée retrouvant son nouveau-né. Dans la vidéo, Mahale embrasse son fils après l’avoir vu pour la première fois.

La légende publiée avec la vidéo a révélé que le bébé n’était pas en mesure d’obtenir suffisamment d’oxygène au moment de la naissance et devait être soutenu jusqu’à ce qu’il soit en bonne santé.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici