La vidéo des hommes dansant sur la chanson de Maar Dala à Sangeet est la meilleure chose sur Internet

Une vidéo de trois hommes dansant sur la chanson emblématique Maar Dala du film Devdas fait le tour des réseaux sociaux. Ces hommes ont interprété la chanson lors d’une cérémonie de sangeet. Dans cette vidéo, publiée sur Instagram, on peut voir des hommes vêtus de tenues traditionnelles alors qu’ils entrent sur scène pour leur spectacle de danse, se couvrant la tête de dupattas de couleur verte. Bientôt, ils commencent à se produire et leur danse laisse le public dans un agréable choc. Le clip était sous-titré, “Il a fallu 0,5 seconde pour convaincre ces gars de jouer sur cette chanson très féminine et c’est ce que j’aime chez eux”. Le texte, “Les Spice Girls. Performance à mon sangeet », a été affiché en haut du clip.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont comblé les hommes d’amour et d’éloges. Un utilisateur de médias sociaux a écrit : « Plus qu’une performance féminine, nous préférons cela ». Un autre a commenté: “J’adore la façon dont ils fonctionnent, c’est comme une routine d’entraînement”. Un utilisateur a également écrit: “LMAO la meilleure performance que j’ai vue”.

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 1,6 million de vues et environ 178 likes, et les chiffres ne cessent d’augmenter. À l’origine, Madhuri Dixit a captivé le public avec son interprétation magique de la chanson Maar Dala.

Les vidéos de danses de mariage sont très populaires sur les réseaux sociaux. Des personnes âgées aux adolescents, tout le monde aime regarder de telles performances.

Avez-vous déjà vu la vidéo? Si ce n’est pas le cas, allez-y et vérifiez-le.

