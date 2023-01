La vidéo des festivités avant le mariage de KL Rahul-Athiya Shetty devient virale: REGARDER

KL Rahul et Athiya Shetty sont tous prêts à se marier à Khandala, les festivités avant le mariage ont déjà commencé. Les préparatifs de mariage ont commencé chez les Shetty.

Vendredi soir, la maison Khandala de Suniel Shetty était illuminée et de nombreux invités ont été aperçus portant des vêtements traditionnels et dansant, célébrant le couple. Une vidéo de leur soirée Sangeet passe maintenant sur les réseaux sociaux. La chanson Besharam Rang de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone de leur prochain film Pathaan peut être entendue dans le clip.









Bien que les paparazzi n’aient pas pu repérer les mariés, ces photos sont un délice et une confirmation qu’un mariage est bel et bien en cours. Ni le joueur de cricket KL Rahul, ni Athiya Shetty n’ont annoncé officiellement la nouvelle de leur mariage.

Cependant, dimanche, Suneil Shetty a interagi avec les paparazzi postés devant sa ferme et leur a fait une promesse. Paps a félicité l’acteur de Dhadhkan, il a eu une petite interaction avec eux et a promis qu’il aurait ses enfants – Athiya et Rahul, ainsi que toute la famille pour les photos officielles. Il a dit: “Main kal leke aata hoon bachhon ko.” L’acteur a ensuite poursuivi : “Aapne jo pyaar dikhaya uske liye bohot bohot merci.”





Ce fut la première confirmation officielle du mariage de la famille. Le mariage est supposé avoir lieu à la ferme Shetty à Khandala et, selon les rapports, ce sera une affaire intime. KL Rahul et Athiya se fréquentent depuis un moment maintenant et l’actrice a également été vue avec le joueur de cricket lors de quelques tournées de Team India.

Athiya est la fille de l’acteur de Bollywood Suniel Shetty. Les tourtereaux ont officialisé leur relation l’année précédente alors que le joueur de cricket indien souhaitait son anniversaire à sa bien-aimée avec une jolie publication sur les réseaux sociaux mettant en vedette Athiya et lui-même. (Avec les entrées de l’ANI)