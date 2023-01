La vidéo des enfants de l’Open d’Australie séchant le terrain à la main étourdit Internet

La vidéo des enfants du ballon à l’Open d’Australie séchant le terrain à la main a provoqué une indignation sur les réseaux sociaux. Le clip montre une rangée d’enfants de balle sur les mains et les genoux, séchant les mains sur un terrain après la pluie, ce qui a interrompu le premier set du quart de finale féminin Elena Rybakina-Jelena Ostapenko mardi. Les flaques d’eau avaient couvert le tribunal et les autorités ont déclaré qu’elles avaient besoin de plusieurs minutes pour fermer le toit de la Rod Laver Arena de Melbourne, selon Centre de nouvelles. Alors, les autorités ont appelé des ramasseurs de balles pour nettoyer le sol avec des serviettes.

Voir la vidéo:

Les enfants de la Rod Laver Arena séchant actuellement le terrain avec des serviettes sur les genoux en 2023 ! @Open d’Australie pic.twitter.com/xnfsb4ENg4 — Courtside Hospitality – Luxury 🎾 Experiences ✈️🌎 (@LuxTennisTours) 24 janvier 2023

Les images ont stupéfié les utilisateurs des médias sociaux, beaucoup d’entre eux réagissant avec incrédulité.

“Des enfants de balle non rémunérés nettoient un terrain mouillé avec des serviettes quand il y a de fortes chances qu’il pleuve. Juste…”, a tweeté un utilisateur.

“Si vous êtes impliqué dans la technologie sportive ou si vous êtes quelqu’un d’innovant, il existe sûrement un moyen meilleur et plus efficace de sécher un court de tennis. Je veux dire, en 2023, c’est ridicule”, a déclaré le présentateur et diffuseur sportif Shane McInnes sur Twitter. .

“Il faut en parler et y remédier. C’est épouvantable de voir cela en direct – une meilleure solution est nécessaire”, a tweeté un fan, qui était présent au match.

Selon news.com.auenviron 2 500 enfants postulent chaque année pour être des enfants de balle, avec moins d’un sur cinq qui réussissent réellement.

Ceux qui font la coupe travaillent alors dans des conditions strictes et des conditions météorologiques imprévisibles de Melbourne, en particulier en janvier.

Les enfants de balle travaillant à l’US Open sont payés 15 $ de l’heure tandis qu’à Wimbledon, ils reçoivent un tarif forfaitaire de 351 $ par semaine, a ajouté le point de vente.