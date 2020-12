L’actrice Karishma Tanna a une présence impressionnante sur Internet. Elle reste au courant de toutes les tendances et s’exprime très clairement sur ses opinions sur les questions politiques. L’ancien candidat Bigg Boss est un visage populaire du monde de la télévision hindi.

Récemment, Karishma a participé au défi «Care Ni Karda» qui la met en scène en interprétant les paroles de la chanson virale. Vêtue d’un tailleur-pantalon de couleur rose clair avec un t-shirt blanc, Karishma peut être vue agissant de manière mignonne et adorable en jouant les mots de la piste. Son maquillage rose clair complète également son style. Une montre et de petites boucles d’oreilles en diamant complètent le look pétillant de l’actrice.

Dans la légende, Karishma a écrit: « Temps libre nahi karda .. main hi tere peeche peeche aaundi aan #reels #reelitfeelit #love #mood (sic). »

Regardez la vidéo ici:

Le morceau chanté de Sweetaj Brar est sorti en octobre dans le cadre du Rajkummar Rao et Nushrat Bharucha-star Chhalaang et a depuis lors tracé très haut dans le pays. Les paroles capturent la douleur d’une femme déplorant le manque de soin apporté par son amant et les médias sociaux sont devenus fous avec plusieurs reprises de divers artistes et influenceurs. Yo Yo Honey Singh a produit le morceau et a également chanté la partie rap de la chanson. Aux côtés de Yo YO Honey Singh, Alfaaz et Hommie Dilliwala ont écrit les paroles de Care ni Karda qui semblent avoir capturé l’essence de la nation en ce moment.

Plus tôt, Karishma a été vue en train de bercer la fête de Diwali organisée par le producteur Ekta Kapoor dans un lehenga rose. La gagnante de Khatron Ke Khiladi 10 a associé son lehenga rose à des bijoux verts comprenant un tour de cou et des boucles d’oreilles. Le chemisier échancré avait un travail de miroir partout avec des manches longues. Le chunri porté sur le côté avait un bord en forme de diamant et un aspect semi-transparent. Elle portait du rouge à lèvres rose nude et une ombre à paupières claire.