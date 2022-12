La vidéo des animaux de compagnie se faisant couper les cheveux par Thailand Groomer est trop mignonne pour être manquée

Êtes-vous un parent d’animal de compagnie? Si oui, cette vidéo va sûrement faire fondre votre cœur. Ce clip montre un coiffeur donnant d’adorables coupes de cheveux aux chats et aux chiens. Publié sur Instagram par NowThis page, on peut voir un toiletteur offrir diverses coupes de cheveux à ses clients à fourrure. La scène d’ouverture de la vidéo représente un encart textuel qui dit : “Ce toiletteur pour animaux de compagnie en Thaïlande publie de jolies vidéos de ses clients câlins.” Le court extrait montrait les animaux assis patiemment et se faisant dorloter, alors que le toiletteur crée de la magie avec des ciseaux.

La légende de la vidéo disait : « D’une manière ou d’une autre, ce toiletteur a rendu ces animaux encore plus mignons ?! Un toiletteur pour animaux de compagnie en Thaïlande devient viral pour des vidéos adorables dans lesquelles il donne des coupes de cheveux affectueuses à toutes sortes de chiens et de chats, comme les poméraniens.

“Les petits chiens sont si beaux quand ils se sont fait couper les cheveux. J’adore les tailler », déclare Joy, propriétaire du Puen Dog Sho, via Newsflare. «Ce sont comme de jolis ours en peluche. Leurs propriétaires sont submergés d’émotion lorsqu’ils les récupèrent », a-t-il ajouté.

Les utilisateurs de la section des commentaires ont remarqué le comportement calme des animaux et se sont demandé s’ils étaient sous sédation. Un utilisateur, “Umm sont-ils drogués?” Un autre utilisateur a commenté: “Quelqu’un sait-il ce qu’ils contiennent pour que je puisse en donner à mon chat quand je lui coupe les ongles?” Un autre utilisateur a réagi avec des emojis en forme de cœur et a écrit: “Je pourrais en vouloir un à l’avenir.”

Regardez la vidéo ici-

Auparavant, une vidéo est devenue virale d’un chien aux cheveux longs et brillants dont le propriétaire lui a donné différentes coiffures allant des tresses à bulles aux nattes pour un look polyvalent. “Tout. Tous sont mes préférés », a écrit l’un des utilisateurs des médias sociaux, tandis qu’un autre a déclaré:« Wow, votre chien est si beau.

