La vidéo d’entraînement intense de Kriti Sanon vous laissera impressionné

L’acteur Kriti Sanon est un maniaque du fitness et sa dernière vidéo Instagram en est la preuve. Lundi, Kriti est allée sur Instagram et a partagé une vidéo d’elle faisant ses entraînements préférés. « Des exercices que j’adore ! (Peut-être parce que je les fais bien) », a-t-elle légendé le message.

L’une des stars féminines les plus bancables de l’industrie actuellement, Kriti a non seulement les fans accrochés à ses films, mais aussi sur ses réseaux sociaux où elle publie souvent des vidéos d’entraînement, motivant ses followers.

Notamment, les entraînements préférés de Kriti incluent les pulls à bras droits, les balançoires halo, les rebondissements russes, le pont des ischio-jambiers à une jambe, les arcs-en-ciel de planche Bosu.

La vidéo de Kriti a impressionné les internautes. «Motivation du lundi», a commenté un utilisateur des médias sociaux. «Wow … vous communiquez des objectifs de fitness», a écrit un autre. « Incroyable. Tu es si doué pour ça », a écrit un autre.





Pendant ce temps, sur le front du travail, Kriti Sanon est très occupée avec des films massifs comme Adipurush, Shehzada, Captain India, Freddy et Sajid Nadiadwala, le prochain sans titre de sa programmation.

Elle a récemment remporté le prix de la meilleure actrice à l’IIFA 2022. Après avoir remporté le prix, Kriti a partagé une série de photos avec son trophée et a écrit : « Les rêves deviennent réalité ! Tout ce que vous avez à faire est de continuer à travailler dur pour y parvenir et de ne jamais perdre la foi ! Il m’a fallu 8 ans pour obtenir mon premier prix #BestActress. Mais je suis tellement heureuse d’avoir reçu mon premier pour #Mimi – un film que je chérirai pour toujours, un personnage qui sera toujours spécial dans ma filmographie ! Merci @ iifa pour cette validation et pour une soirée incroyable !! Sera toujours reconnaissant à #Dinoo @laxman.utekar monsieur pour avoir fait de moi votre Mimi pour la vie et à toute la distribution et l’équipe de Mimi pour avoir rendu ce voyage si mémorable !. »

Kriti a remporté le prix pour son rôle de mère porteuse dans Mimi.