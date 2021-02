Le coup d’État de lundi matin au Myanmar a surpris la plupart des gens là-bas. Mais les adeptes de Facebook de Khing Hnin Wai, professeur d’éducation physique, ont regardé le coup d’État se dérouler en direct alors qu’elle travaillait sur la route menant au parlement national.

Dans la vidéo, Khing s’étire et s’entraîne sur un air pop rebondissant, apparemment inconscient de ce qui se passe derrière elle dans la rue de la capitale nationale, Naypyidaw.

En arrière-plan, un convoi de SUV noirs et d’autres véhicules s’approche d’un point de contrôle de sécurité sur la large route menant au complexe de l’Assemblée de l’Union du Myanmar.

La vidéo est devenue virale et a été vue plus de 14 millions de fois.

Une femme a fait son cours régulier d’aérobic en plein air sans se rendre compte qu’un coup d’État était en cours #Myanmar. Un convoi militaire atteignant le parlement peut être vu derrière la femme alors qu’elle effectue de l’aérobic. Incroyable! pic.twitter.com/gRnQkMshDe – Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 1 février 2021

Certaines personnes ne croyaient pas que la vidéo était réelle et ont en fait enregistré le coup d’État en direct au fur et à mesure qu’il se déroulait, mais Khing a déclaré qu’elle utilisait régulièrement l’endroit pour ses cours d’exercice. Pour le prouver, elle a posté ses précédentes vidéos de la région sur sa page Facebook, où elle compte 25 000 followers.

La puissante armée du Myanmar a pris le pouvoir lundi et a déclaré l’état d’urgence pour un an après les élections nationales contestées de novembre. Aung San Suu Kyi, le chef de facto du pays, le président Win Myint, et d’autres hauts responsables du parti de la Ligue nationale pour la démocratie ont été arrêtés lundi dans la capitale.

