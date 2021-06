La vidéo d’entraînement du cou de la superstar de la WWE Tommaso Ciampa vous laissera inspiré

La superstar de la WWE, Tommaso Ciampa, a de nouveau impressionné ses fans après avoir partagé une vidéo d’entraînement du cou. Dans le clip, on peut voir le lutteur faire une musculation intense pour augmenter la force de son cou. Dans son message, le lutteur a informé qu’il s’entraînait au cou deux fois par semaine depuis deux ans. Donnant une mise à jour sur les progrès, il a déclaré que le cou n’était pas aussi fort qu’avant sa blessure, mais il est assez satisfait des progrès.

Le lutteur WWE NXT a également mentionné que la clé ou le secret de la transformation est la cohérence. Beaucoup de ses fans l’ont applaudi et ont apprécié ses progrès. Une personne a écrit : « Le fait que vous soyez même capable de tenir une assiette de nourriture est ahurissant pour moi. Maintenant, vous faites des choses comme celle-ci et vous les faites paraître faciles. Je suis juste content que tu sois en bonne santé et heureux mon pote. Une autre personne a dit : « Un travail inspirant, mec ».

Dans un autre article, il a partagé des photos de lui-même affichant son corps déchiré. Le lutteur américain a pris différentes poses pour la caméra dans son gymnase. Il a choisi d’aller torse nu pour les clichés. Ciampa a complété son article en ajoutant une citation inspirante du légendaire boxeur Muhammad Ali. Avec plus de 25 000 likes, ce post a également conquis le cœur de ses fans.

Ciampa a partagé ses vidéos d’entraînement et ses photos sur Instagram tardivement. Il y a quelques semaines, il avait partagé un collage de transformation corporelle. Sur les photos, on pouvait clairement voir la différence et les progrès que le lutteur avait réalisés grâce à son travail acharné. Dans une partie de son message, il a déclaré : « S’il y a un secret, c’est la cohérence. Chaque séance d’entraînement. Tous les repas. Tous les jours. » Ses collègues lutteurs de la WWE, dont Ivarand Raquel Gonzalez, ont également réagi à la publication. Ses fans aussi ont été époustouflés par cette transformation. «

Une personne a dit : « Un travail phénoménal frère !! C’est ainsi que vous mélangez correctement le ciment et mangez les céréales !! Continuons ! Il est temps de manger plus.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici