La vidéo d’entraînement de Neeraj Chopra avant la finale de la Diamond League brise Internet

La mégastar indienne du javelot Neeraj Chopra a décroché la première place de la Lausanne Diamond League avec un lancer impressionnant de 89,08 m. Neeraj a créé une autre histoire en devenant le premier Indien à remporter un titre de meeting de la Diamond League. L’incroyable performance de l’Olympien survient après qu’il a été exclu des Jeux du Commonwealth à Birmingham en raison d’une blessure à l’aine qu’il a subie lors des Championnats du monde d’athlétisme plus tôt cette année.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

La quête de Neeraj pour franchir la barre des 90 mètres reste toujours inachevée car le champion olympique n’a pas réussi à le faire après s’être poussé dans la Lausanne Diamond League. Il avait mentionné plus tôt qu’il n’était toujours pas en forme à 100% mais espère atteindre sa meilleure forme au moment où les finales de la Diamond League commenceront à Zurich.

Le joueur de 24 ans s’est entraîné dur pour la finale et a partagé un extrait de sa récente vidéo d’entraînement sur son compte Twitter. Dans la vidéo, on peut voir Neeraj sauter par-dessus des haies qui semblent plus d’un mètre de haut. L’athlète vedette avait l’air en contrôle total, affichant son agilité impeccable tout en sautant par-dessus les obstacles avec aisance.

Les fans sont sidérés par la vidéo d’entraînement de l’olympien et lui souhaitent sa prochaine finale à Zurich. Voici comment les Twitterati ont réagi à sa vidéo :

«La hauteur des haies a augmenté, continuez comme ça Bahubali. Meilleurs vœux pour le tournoi à venir », a déclaré un fan.

Beaucoup d’obstacles ont augmenté, continuez comme ça Bahubali 💪 meilleurs voeux pour le tournoi à venir ☺️☺️ tu vas basculer là-bas 🌊 pic.twitter.com/iehBMLqtJM — Devyani kubade (@devyani_kubade) 1er septembre 2022

Alors qu’un autre fan a écrit: “Meilleurs voeux pour le roi de la finale de la Zurich Diamond League, continuez à vous lever et à briller toujours champion!”

Tufaan🙌🙌 Meilleurs voeux pour le roi de la finale de Zurich DL👑❤

continuez à monter et à briller toujours champion ! 💫🚀🇮🇳 pic.twitter.com/I0cBDKyTTT — Shweta singh🌷☺ (@Shwsin52194371) 1er septembre 2022

Un autre utilisateur a dit “Debout dans le hall de la renommée et le monde va connaître votre nom”

Debout dans le Hall of Fame et le monde connaîtra ton nom.. 💪🇮🇳 @Neeraj_chopra1 – Tarishi Bhatnagar (@ Tarishib06) 1er septembre 2022

“Meilleurs vœux pour les finales de la Diamond League le 8 septembre, champion ! Que Dieu vous bénisse toujours.” Un autre fan a souhaité.

Meilleurs voeux pour les finales DL le 8 septembre champion ! Que Dieu bénisse toujours. pic.twitter.com/xRIJ3e9QNB – JaySas (@jaysas_xyz) 1er septembre 2022

Après l’achèvement de quatre ligues de diamant en 2022 – Doha, Stockholm, Silésie et Lausanne – les six meilleurs lanceurs de javelot se sont qualifiés pour les finales très importantes à Zurich.

Neeraj Chopra s’est qualifié pour le grand événement de Zurich, aux côtés de Jakub Vadlejch (République tchèque), Leandro Ramos (Portugal), Julian Weber (Allemagne), Anderson Peters (Grenade) et Gailums Patriks (Lettonie).

Chopra a indiqué au début de la saison qu’il espérait franchir la barrière des 90 m. Lors des trois premières épreuves de la saison, il s’est rapproché de plus en plus de son objectif. Cependant, il semble que les blessures qu’il a subies l’aient fait reculer. Néanmoins, si les conditions sont favorables, il pourrait finalement franchir la barre des 90 m à Zurich.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici