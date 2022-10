La vidéo d’Ed Sheeran jouant avec Doug The Pug est la chose la plus mignonne que vous verrez aujourd’hui

Ed Sheeran est de retour, attachant et faisant fondre le cœur d’Internet. Internet est tout à fait d’accord sur le fait qu’il ne peut y avoir de duo plus mignon que le chanteur et Doug the Pug. L’auteur-compositeur-interprète anglais est présenté dans une bobine partagée par le compte Instagram de Doug. On le voit bercer l’adorable carlin. Il a l’air ravissant, tenant le carlin contre sa poitrine. Mais ce n’est pas ce qui a provoqué l’effondrement d’Internet. C’est la façon dont Ed appelle “Doug the Pug” avant de le remettre. Le chanteur est tout sourire et tout le monde regarde l’interaction. Regarde:

Les utilisateurs d’Instagram ont été époustouflés par la rencontre d’Ed et Doug. Plusieurs ont plaisanté en disant que le chanteur avait l’air ébloui. Tout ce que vous avez à faire est de jeter un œil à ses yeux. D’autres ont demandé si Ed avait obtenu l’autographe de Doug. D’autres ont encore mentionné qu’ils étaient totalement jaloux, dont plus, c’était à décider. “Je ne sais pas qui j’envie le plus, Doug ou Ed”, a écrit un utilisateur d’Instagram. Un autre utilisateur a commenté: “Quel honneur pour Ed de rencontrer Doug.”

Un troisième commentaire disait: “Je ne pensais pas que quoi que ce soit puisse rendre Ed Sheeran plus mignon, mais le voir tenir Doug le carlin m’a fait fondre le cœur!”

Pendant ce temps, quelques utilisateurs ont utilisé la célèbre chanson d’Ed, Shape Of You, pour faire des blagues sur l’interaction. Ils ont déclaré qu’Ed devait être amoureux de la forme de Doug. D’autres ont fait la même remarque. La rencontre des deux stars devait faire tourner les têtes. Doug n’est, après tout, pas un chien moyen sur Instagram. Il est deux fois lauréat du People’s Choice Award avec près de quatre millions d’abonnés rien que sur Instagram. Doug a également une organisation à but non lucratif sous son nom, soutenant les enfants aux prises avec le cancer et d’autres maladies potentiellement mortelles. Et il est présenté dans un livre d’illustrations pour enfants intitulé Doug the Pug and the Kindness Crew.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici