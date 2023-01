La vidéo déchirante de TikToker de son père souffrant de démence laisse Twitter les larmes aux yeux

La démence est un syndrome qui entraîne une perte du fonctionnement cognitif, c’est-à-dire de la pensée, de la mémoire et du raisonnement, dans une mesure qui interfère avec la vie et les activités quotidiennes du patient. Sa gravité varie d’une personne à l’autre et elle est plus fréquente chez les personnes âgées bien qu’elle ne doive pas être confondue avec une partie normale du vieillissement. À plusieurs reprises, des vidéos de personnes atteintes d’une forme de démence font surface sur Internet, ce qui montre à quel point il est difficile pour les membres de leur famille de les voir dans cette phase de “désolé”. Une de ces vidéos qui est devenue virale récemment était celle d’un TikToker qui a partagé une vidéo déchirante de son père souffrant de cette maladie mentale alors qu’il parlait de “sa fille” devant sa fille.

Une vidéo TikTok de deux minutes partagée par un utilisateur, identifié comme Bailey, est devenue virale sur Twitter. Le texte intégré sur le clip disait: «Moi, je parle à mon père de moi, de ma sœur et de ma mère. Il ne sait pas qui je suis, mais il se vantera toujours de ses filles auprès de n’importe qui. La démence fait mal.”

La vidéo a commencé avec Bailey s’enquérant de son père à propos de la plongée sous-marine et a demandé: “Comment avez-vous commencé la plongée commerciale?” Son père a ensuite expliqué son parcours pour faire carrière dans la plongée. Il a également déclaré que sa femme était partie avec leur deux enfants et a déménagé au Texas pendant qu’il restait en Arizona. Interrogé sur son équation avec sa femme maintenant, il a dit qu ‘”ils sont de bons amis”. Parlant de sa femme Randa et de ses filles, Paige et Bailey, il les a décrites comme “magnifiques”.

Il a même qualifié ses filles de “merveilleuses, intelligentes, rapides, vives” et de “tout ce dont rêverait un père”. L’homme a ensuite fait remarquer qu’il pleurait à chaque fois qu’il était obligé de se séparer de ses filles et qu’il ressentait “leur amour dans ses larmes”. Au moment où il s’est exclamé à quel point il avait de la chance d’avoir des filles aussi adorables, Bailey ne pouvait La vidéo s’est terminée alors, montrant à quel point il est déchirant de parler à vos proches comme à des étrangers.

La vidéo a fait mal à plusieurs cœurs et a laissé les utilisateurs en ligne les larmes aux yeux. “C’est une chose très difficile à gérer, je vous le promets”, a écrit un utilisateur de Twitter tandis qu’un autre a déclaré: “C’est déchirant. Il a l’air très jeune aussi. Je ne savais pas que la démence pouvait affecter quelqu’un qui n’avait pas atteint la vieillesse. Une utilisatrice a partagé sa propre expérience et a commenté : « Ses larmes m’ont fait pleurer. Je vis ça avec mon père et ça me brise le cœur. Je l’aime tellement et ça me brise de le voir comme une fraction de qui il est. Quoi de plus bouleversant que cela ?

