La vidéo de White Tiger Just Chilling in Sanctuary est étrangement racontable

Le trésor des vidéos animales virales sur les réseaux sociaux nous présente certains des visuels les plus étonnants de la faune. Ces clips jouissent de leur propre culte parmi les internautes. Si vous êtes quelqu’un qui aime être témoin de la gentillesse et de la beauté des animaux dans des vidéos virales, alors ce clip d’un tigre blanc va sûrement vous émerveiller. La vidéo qui a été publiée sur la page Facebook du sanctuaire de faune de Shalom dans le Wisconsin, aux États-Unis, présente un magnifique tigre blanc nommé Ginger. Le gros chat est assis au sommet d’un rocher alors qu’il lèche la jambe avant de s’allonger pour se détendre.

Regardez la vidéo ici:

Depuis qu’elle a été partagée en ligne le 27 juin, cette vidéo mettant en vedette la beauté de Ginger a attiré beaucoup d’attention en ligne. La publication a suscité plus de 3 lakh de réactions couplées à 24 000 partages sur Facebook. Admirant la beauté de ce gros chat, les utilisateurs ont inondé la section des commentaires de leurs compliments pour Ginger. « Quel bel animal, je n’ai même jamais vu une photo ou un animal aussi magnifique », a écrit une utilisatrice dans ses commentaires. « Elle est une créature magnifique ! Un pur délice à voir », a commenté une autre. Pendant ce temps, certains utilisateurs ont exprimé leur désir d’assister à la beauté de ce gros chat en personne et ont déclaré qu’ils aimeraient visiter le zoo pour voir Ginger. D’autres utilisateurs ont laissé tomber des emojis et des GIF pour complimenter le gros chat et ont remercié les autorités du zoo d’avoir partagé le clip.

Ce n’est pas le premier clip d’un gros chat devenu viral sur Internet. Récemment, un vidéo d’un tigre mangeant de l’herbe avait attiré l’attention des internautes. Le tigre appartenait à la réserve de tigres de Satpura dans le Madhya Pradesh, en Inde. Alors que nous savons tous que les tigres sont des chasseurs mortels, l’acte inhabituel de manger de l’herbe dans le clip a laissé beaucoup de gens surpris et étonnés.

