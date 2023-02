La vidéo de Virat Kohli et Anushka Sharma à l’aéroport devient virale, regardez

L’ancien capitaine indien Virat Kohli et sa femme star de Bollywood Anushka Sharma sont sans aucun doute l’un des couples les plus aimés en Inde. Bien que Kohli et Anushka soient des superstars dans leur propre domaine, ils préfèrent tous les deux garder leur vie personnelle privée. Mais chaque fois que Kohli et Anushka partagent un message ensemble sur les réseaux sociaux, cela devient viral et maintenant une vidéo de Kohli et Anushka est devenue virale.

Dans la vidéo, Kohli et Anushka peuvent être vus à l’aéroport de Mumbai et la vidéo est devenue virale en un rien de temps.

Kohli et Anushka peuvent être vus dans des tenues décontractées et ils se sont arrêtés devant l’aéroport pour poser pour les paparazzi.





Anushka a préféré enfiler un pantalon large avec un t-shirt blanc, tandis que Kohli a l’air super cool avec un t-shirt bleu, un pantalon de survêtement marron et une veste. Kohli et Anushka portaient tous deux une casquette.

Après que la vidéo a été partagée sur Instagram par paps, les fans ont profité de la section des commentaires pour féliciter le couple. Un utilisateur a écrit : “Clarté dans le comportement. Pas de look coûteux simple minimaliste, fréquentant les médias.” Un autre a écrit : “Ça alors, ces deux-là sont si réels… c’est comme ça qu’on voyage… dans des vêtements confortables.”

“Confortable pour voyager oui. Mais elle est presque camouflée. Donc personne ne sait que c’est une actrice”, a commenté un fan.