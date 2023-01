La vidéo de trois singes défilant dans un téléphone portable déroute Internet ; Regardez ici

Avec les avancées numériques rapides, le monde semble devenir de plus en plus axé sur la technologie. L’un des rappels frappants que notre société devient chaque jour plus technophile n’est autre que les téléphones portables. Non seulement les humains, il semble que les primates comme les singes soient également devenus dépendants des téléphones portables, s’adaptant à la vie quotidienne moderne. L’une de ces vidéos, partagée par le célèbre industriel Harsh Goenka, montre un groupe de singes faisant curieusement défiler un téléphone portable à écran tactile, l’air amusé par le fonctionnement de l’appareil.

Le clip désormais viral a été publié sur Twitter le 16 janvier et a gagné en popularité depuis. La vidéo de 30 secondes révèle une personne montrant à trois singes un téléphone portable, en tenant le gadget dans ses mains. Les trois singes curieux semblent intrigués par l’appareil, regardant l’écran et le faisant défiler comme des humains. Ils tapent sur l’écran tactile, tous absorbés par le fonctionnement du téléphone portable.

“L’alphabétisation numérique pour tous”, lit-on dans le tweet. Les utilisateurs des médias sociaux ont également été fascinés en regardant la vidéo et ont exprimé leur joie dans les commentaires. “Rien de différence entre eux et nous !!” a noté un utilisateur. « Regardez comme ils sont intuitifs. On dirait qu’ils savent comment fonctionnent les écrans tactiles. N’est-ce pas incroyable ? » en a souligné un autre. « Donc prouvé ! Ce sont nos ancêtres », a ironisé un troisième internaute.

Rien de différent entre eux et nous !!— Bharat (@BKothagundla3) 16 janvier 2023

Regardez comme ils sont intuitifs. On dirait qu’ils savent comment fonctionnent les écrans tactiles. N’est-ce pas incroyable 🤩— Cool Ponds™️🇮🇳 (@sanjaypanday) 16 janvier 2023

Donc prouvé ! Ce sont nos ancêtres.— AP Upadhyay (@APUpadhyay8) 16 janvier 2023

Ce n’était pas la première fois que des singes étaient surpris en train d’afficher une “alphabétisation numérique” et de s’adapter à des appareils et produits fabriqués par l’homme. Dans un autre cas, un singe de compagnie en Chine a été vu en train de commander des produits alimentaires d’épicerie à partir du téléphone portable de son propriétaire, choquant Internet. La propriétaire a reçu un coup de tonnerre lorsqu’elle a découvert qu’une commande avait été passée à partir de son compte. En vérifiant les images de vidéosurveillance, elle a découvert que l’acte avait été commis par son singe de compagnie.

