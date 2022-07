La vidéo de transformation de Mohena Kumari de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai vous laissera sous le choc; l’appelle “Le pouvoir de l’évolution”

Mohena Kumari de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est actuellement vue en train de profiter de sa phase de maternité avec son petit munchkin. Elle a récemment partagé une vidéo de son évolution de style d’actrice à maman. Elle a exprimé son enthousiasme face à sa transformation avec une note réconfortante. Elle a partagé la vidéo et l’a sous-titrée, ‘Power Of Evolution*

Fille en mission,

Maintenant une mère de dévotion.

Pas de regrets,

Juste des émotions,

C’est le pouvoir de

ÉVOLUTION

Mks’.

Regardez la vidéo ici –

En un rien de temps, les fans de Mohena ont versé de l’amour et l’ont félicitée pour son évolution. Un utilisateur a écrit “Magnifique, magnifique, magnifique”, tandis que l’autre a commenté en disant : “Magnifique ! Plus de pouvoir pour vous !!’ Un autre utilisateur a écrit : « Vous êtes une source d’inspiration pour beaucoup. Même pour moi aussi. ‘.

Dans la vidéo, Mohena a été vue vêtue de robes et de robes élégantes, mais plus tard, elle a été vêtue de saris et de kurtas. Mohena s’est mariée en 2020 avec Suyesh Rawat. Le couple a accueilli son premier enfant en avril 2022. Mohena a fait ses adieux à l’industrie du divertissement.