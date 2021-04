Kat Kamalani, utilisatrice de TikTok et hôtesse de l’air, a souvent utilisé les médias sociaux pour partager des secrets de l’industrie et ses expériences dans la profession. Kat compte plus de 588 000 abonnés sur la plateforme qu’elle continue de divertir et d’éduquer à travers son contenu. Elle a récemment publié une vidéo sur son compte, partageant la vraie raison pour laquelle le personnel de cabine accueille les passagers alors qu’ils se dirigent vers leurs sièges. Dans la vidéo désormais virale qui a recueilli plus de 2,4 millions de vues, Kat demande aux gens s’ils ont déjà marché dans un avion et ont remarqué que les agents de bord se tenaient juste là pour les saluer. Ou les a-t-il vus monter et descendre l’allée?

Elle a révélé que l’équipage de cabine fait beaucoup plus qu’accueillir les passagers à bord – ils les évaluent également, essayant de déterminer qui est le plus apte à aider en cas de situation de drapeau rouge ou d’urgence. Elle a dit: «Donc, lorsque vous marchez dans l’avion et que vous voyez notre visage heureux et souriant, nous vous regardons de haut en bas et nous essayons de trouver nos ABP»

ABP signifie Able Body People – des personnes capables d’aider l’équipage de conduite en cas d’urgence médicale, d’atterrissage inopiné ou de violation de la sécurité. Les ABP comprennent souvent des militaires – facilement identifiables car ils sont souvent invités à monter à bord des avions avant les autres passagers – ainsi que des pilotes, des pompiers, des flics, des médecins et des infirmières.

Beaucoup de ses adeptes ont commencé à lui poser des questions dans la section des commentaires. Un de ses adeptes a demandé comment elle identifierait un médecin simplement en les regardant. « Oh, nous savons », a-t-elle écrit, ajoutant un emoji clin d’œil. Répondant à un autre abonné qui a posté la même question, elle a écrit que certains passagers informent le personnel de leur profession et de leur numéro de siège, au cas où.

