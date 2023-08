La vidéo de style Apocalypse Now de la Chine révèle des  » répétitions pour Taiwan INVASION  » avec une volée d’hélicoptères d’attaque et d’assaut sur la plage

La CHINE a publié une vidéo de propagande effrayante de style Apocalypse Now semblant montrer des répétitions pour une invasion à grande échelle de Taiwan.

On peut voir des avions de chasse rugir au-dessus de la tête, une flotte de chars gronder sur des chemins de terre et des missiles tirés.

L’Armée populaire de libération (APL) a publié la vidéo jeudi soir 1 crédit

Il semble montrer des répétitions pour une invasion de Taiwan 1 crédit

Les scènes effrayantes de la vidéo présentent un certain nombre d’armes

Une flotte d’hélicoptères faisant partie du montage 1 crédit

Le gouvernement chinois semble avoir tiré une leçon de la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine.

Les exercices de Pékin montrent qu’ils veulent que toute attaque soit bien préparée et rapide – tandis que la Russie reste embourbée dans un hachoir à viande au cours des 18 derniers mois.

Loin du conflit en Europe, les yeux du monde regardent nerveusement les tensions bouillonnantes entre les deux nations en Asie de l’Est.

Démontrant les capacités de son armée, la Chine a publié la vidéo de propagande ébouriffante montrant des troupes se préparant à une attaque contre ce qui semble être le détroit de Taiwan.

Le clip d’une minute et demie a été publié par l’Armée populaire de libération (APL) sur WeChat hier soir.

Il montre des soldats en tenue de combat faisant des pompes dans l’eau de mer et courant sur une colline sablonneuse avec les armes à la main.

On peut les voir sauter en parachute depuis des avions de guerre et mener des combats rapprochés.

Il est accompagné d’une chanson étrangement optimiste avec des paroles telles que « n’ayez pas peur » et « passez par la porte de la ville et le haut mur ».

La vidéo et le message WeChat ne mentionnent pas directement Taïwan.

Mais la division Eastern Theatre Command de l’APL, qui a publié le montage semblable à un jeu de guerre, supervise le détroit de Taiwan.

Et il semble que la menace vise carrément Taïwan.

Les médias d’État chinois et l’APL diffusent souvent des vidéos de propagande d’exercices militaires et de témoignages de soldats pour renforcer le nationalisme déjà en hausse.

Ni le Royaume-Uni ni les États-Unis ne reconnaissent Taiwan comme un pays souverain, et la Chine le revendique comme son propre territoire à conquérir par la force.

Mais le gouvernement démocratiquement élu de l’île a précédemment souligné que la Chine aurait des difficultés à traverser le détroit de Taiwan qui sépare les deux.

Les tensions ont augmenté ces derniers mois, la marine chinoise ayant effectué un entraînement au combat autour de l’île au début de cette année.

Le mois dernier, la Chine a déployé deux avions de combat et des navires de guerre près de Taïwan en quelques jours seulement.

Ils ont été brouillés lors d’une visite de la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen à Pékin visant à réparer les relations tendues.

L’APL a publié le montage quelques heures seulement avant le retour du vice-président taïwanais William Lai d’un voyage aux États-Unis.

La visite sensible a été condamnée par la Chine et l’homme politique a été qualifié de « séparatiste ».

« Grâce au travail acharné de chacun, la puissance de Taiwan est de plus en plus forte, et cela a montré à la communauté internationale que Taiwan est une force pour le bien, que la communauté internationale accorde vraiment une grande attention à Taiwan », a déclaré Lai après son retour chez lui.

Ses paroles ont probablement touché une corde sensible à Pékin, qui considère Taiwan comme sa province depuis des décennies.

La petite île a longtemps été à l’épicentre de la course à la domination sino-américaine.

Si la Chine doit prendre le contrôle, on craint que les bases militaires américaines dans la région ne soient menacées.

Taïwan est également devenu un allié important de l’Ukraine lors de l’invasion, acheminant de l’aide humanitaire.

Pendant ce temps, l’alliance non officielle sino-russe se renforce et les deux puissances ont évité de se critiquer au cours de la guerre.

Si la Chine donne suite à ses menaces contre Taïwan, l’Occident et la Russie pourraient être contraints d’intervenir.

Des soldats en tenue de combat complète peuvent être vus prendre d’assaut une plage 1 crédit

La Chine publie fréquemment une propagande similaire Crédit : AFP

Les États-Unis et la Chine tentent depuis longtemps de dominer la région Crédit : Getty

Hélicoptères militaires décollant d’un aéroport Crédit : Alamy