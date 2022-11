La vidéo de Spiderman et Clown Dancing sur Dhol rappelle à Internet le « Baraat » indien

Une vidéo de Spiderman et d’un clown de cirque dansant sur les rythmes énergiques de l’Indien dhol (instrument de musique) est devenu viral sur Internet. Le clip publié sur Instagram montre les hommes, vêtus de costumes, dansant pour divertir les corbeaux dans ce qui semble être un lieu touristique. Comme le dholwala commence à jouer les rythmes indiens, cela incite les hommes à commencer à groover et à donner des mouvements fous. A première vue, la personne déguisée en clown semble s’amuser le plus. Même les spectateurs ont passé un bon moment à regarder l’impromptu Barati Danse. Le clip comportait un texte qui disait: “* Baraat passant devant notre maison * Moi et mes frères et sœurs dehors”

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a recueilli plus de 900 000 vues associées à plusieurs réactions en ligne. Un utilisateur a écrit : « spider-man est dans un autre monde ». Un autre utilisateur a écrit: «J’aime l’homme araignée. Jaber thumka comme Nora Fatehi ». Un troisième utilisateur a également écrit : « Cette vidéo a fait ma journée. Je ne peux pas m’arrêter de rire après avoir regardé ça”.

Ce n’est pas la première vidéo de ce type à devenir virale. Plus tôt, un clip d’un homme, habillé en Spider-Man, dansant au Bengale occidental a eu beaucoup de succès en ligne. La vidéo a été tournée dans ce qui semble être un petit marché. Un individu non identifié portant un costume de Spiderman est vu rejoindre un groupe de danseurs pour divertir la foule alors que les vendeurs en toile de fond poursuivent leur activité habituelle.

L’homme non identifié, rempli d’une grande énergie, ajoute quelques-uns de ses propres pas de danse. Si la vidéo est une indication, le fan de Spider-Man semble avoir le temps de sa vie alors qu’il se perd dans la musique de Santhali.

Regardez-le ici :

Le clip a été publié sur la page Instagram de l’illusion de Kolkata, bien connue pour offrir un aperçu en ligne de la culture bengali dynamique.

