La vidéo de Sonia Mendhiya rencontrant sa famille après avoir remporté le Championnat du monde féminin U-19 T20 devient virale

Une vidéo qui fait actuellement le tour des réseaux sociaux est celle de la joueuse de cricket Sonia Mendhiya. Elle faisait partie de l’équipe indienne qui a remporté la première Coupe du monde T20 féminine des moins de 19 ans en Afrique du Sud. Originaire de Haryana, Soniya est une frappeuse droitière et un hors-spinner. Elle a accumulé 260 points et 8 guichets dans le U19 One Day Trophy. La vidéo montre la joueuse de cricket qui devient émotive pendant qu’elle est cliquée. “Voici Sonia Mendhiya qui rencontre sa famille. Elle faisait partie de l’équipe indienne qui a remporté la première Coupe du monde T20 féminine des moins de 19 ans en Afrique du Sud. Ce visuel dépeint la vraie Inde et son talent. Ces larmes sont du plus grand bonheur après avoir atteint la gloire pour le pays”, lit-on dans la légende de la vidéo.

L’équipe a enregistré une victoire à sept guichets contre l’Angleterre et a rendu la nation fière de son titre historique en Afrique du Sud. Regardez la vidéo :

Ce sont leurs efforts disciplinés au bowling, au bâton et sur le terrain qui ont aidé l’équipe indienne à vaincre l’Angleterre par sept guichets. Ils ont affirmé que la première Coupe du monde féminine T20 des moins de 19 ans dans un match passionnant qui s’est joué à Potchefstroom, en Afrique du Sud. L’équipe en bleu, le lanceur rapide Titas Sadhu, le legpinner Parshavi Chopra et le offspinner Archana Devi, ont tous décroché deux guichets alors qu’ils affichaient leur galop athlétique exceptionnel pour battre l’Angleterre pour 68.

Après leur victoire, l’équipe a rejoint la tendance virale Kala Chashma et a dansé joyeusement sur la piste quelques instants après avoir soulevé le trophée. La page Instagram officielle de l’ICC et de la Coupe du monde T20 a partagé un clip de leur célébration en ligne et Internet adore ça. Enfilant leur médaille de victoire, ils imitent avec justesse le pas de crochet de la chanson tout en affichant des sourires contagieux sur leurs visages.

