La vidéo de singes utilisant les médias sociaux partira en fractions

L’engouement pour les médias sociaux n’a fait que se multiplier ces dernières années. Des enfants aux personnes âgées, les gens sont simplement accrochés à diverses applications de médias sociaux. Et on dirait que les animaux ne sont pas différents. Alors que les humains ont adapté la technologie moderne, les singes emboîtent le pas. On ne le dit pas, une vidéo virale a fait parler d’elle. Une vidéo, devenue virale sur Internet, montrait des singes utilisant les médias sociaux comme si c’était une activité quotidienne pour eux. Dans le clip, les singes regardent un écran de smartphone et parcourent également un compte de réseau social.

Partagée sur Twitter, la vidéo s’ouvre sur un homme tenant le téléphone tandis que deux singes semblent être assez absorbés par celui-ci. Un troisième est également vu faire irruption et obtenir une vue de l’écran. Pendant que les singes regardaient l’écran, l’un d’eux tenait également le téléphone et déplaçait l’écran d’une manière intrigante.

L’engouement des réseaux sociaux‍♀️‍♀️ pic.twitter.com/UiLboQLD32 — Reine de l’Himachal (@himachal_queen) 10 juillet 2022

En postant l’adorable clip, un utilisateur de Twitter l’a sous-titré, “Craze of social media”. Jusqu’à présent, la vidéo a accumulé plus d’un million de vues et des tonnes de réactions. Alors que certains ont qualifié la vidéo de «mignonne», l’un d’eux a écrit: «Inko bhi lat lag gayi (eux aussi sont accros)»

Inko bhi Lat Lag gayi ! – Harjeet Singh (@hsigroha) 10 juillet 2022

Super mignon — binita kumari ✨✨ (@psrx) 10 juillet 2022

Petit bébé à la fin comme maman mujhe bhi dikhao na — Singh (@s_singh77) 10 juillet 2022

Génial 👌 — manoj joshi (@mjoshi50) 10 juillet 2022

“Pas d’engouement, Monkey ko aap formation de sakte ho mobile opère kerne ki. Asli hain journal de bourdonnement fou. (Les singes peuvent être entraînés à faire fonctionner un mobile. Nous sommes en fait fous) », lit-on dans un tweet.

Pas d’engouement… Singe ko formation aap de sakte ho mobile opérer kerne ki…. Asli fou hum log hain….. — Manoj Kumar (@ManojkrBajaj) 10 juillet 2022

Une autre personne a écrit : « Intérêt pour aise dikha rahe hain jaise sab samajh aa raha ho (Ils montrent de l’intérêt comme s’ils étaient capables de tout comprendre).

“Le bogue des réseaux sociaux passant des humains à leurs ancêtres”, a tweeté un troisième.

Intérêt pour aise dikha rahe hain jaise sab samajh aa raha ho 😅 — Ťríål øf Ţêär§ (@SerenityJaded) 10 juillet 2022

Le bogue des médias sociaux passant des humains à leurs ancêtres – Shailesh Singh Parihar (@Shailes25349301) 11 juillet 2022

La popularité des réseaux sociaux dépasse toutes les frontières, n’est-ce pas ?

