Les stars de Bollywood Salman Khan, Katrina Kaif et Akshay Kumar sont les meilleurs acteurs du cinéma indien qui nous ont divertis avec leurs films à succès. Maintenant, une vidéo devient virale sur les réseaux sociaux dans laquelle Salman Khan peut être vu se référant à Katrina Kaif comme son « biwi ».

La vidéo qui devient virale provient du plateau de 10 Ka Dum dans lequel on peut entendre Akshay Kumar dire que Katrina et Salman (animateur de l’émission) sont dans la même équipe et que personne ne cache rien à sa femme. Dans le clip, on peut entendre indirectement Salman Khan appeler Katrina Kaif son « biwi ». La vidéo a été partagée par l’une des pages de fans de Salman Khan.

Regarder la vidéo:





Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit : « Akshay b kbhi ranveer singh tha (Akshay Kumar était Ranveer Singh il était une fois). » Le second a dit : « Isliye petite amie ko biwi nhi bolne ka. La troisième personne a écrit : « la pauvre Katrina a perdu le diamant ». Le quatrième a dit: « Le jour où le problème de confiance a commencé. » Le cinquième a dit: « Dono kitne joli couple lagrae hain. » Le sixième a dit: « Woh din tha, jiske baad salman ne katrina ko akshay k saath kaam hi nahi karne diya. » Le septième a dit: « Ye time ki katrina India ki crush this. »

Salman et Katrina ont toujours entretenu une amitié saine même après leur rupture. Katrina Kaif est maintenant mariée à Vicky Kaushal. Pendant ce temps, Vicky Kaushal et Sara Ali Khan profitent actuellement du succès de leur récent film Zara Hatke Zara Bachke. Le réalisateur du film, Laxman Utekar, a révélé plus tôt pourquoi il n’avait pas choisi Katrina Kaif au lieu de Sara dans le film et maintenant, le réalisateur a ouvert le casting de Vicky en tant que chef de file.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas choisi Katrina Kaif au lieu de Sara Ali Khan face à Zara Hatke Zara Bachke dans le film, le réalisateur a déclaré: « Je n’ai pas pu les embarquer cette fois parce que Zara Hatke Zara Bachke est dans un espace différent et Je ressens Katrina ka joh aura hai et personnalité hai, mujhe personnellement laga nahi ki voh ek famille commune de la classe moyenne ki bahu lag sakti hai. Agar future mein aisa kuch Banega joh unko costume karega toh kyun nahi. (Je ressens la personnalité et l’aura que porte Katrina Kaif, j’ai personnellement senti qu’elle ne pouvait pas convenir au personnage d’une belle-fille de la classe moyenne. Si à l’avenir quelque chose se présente qui lui convient, alors pourquoi pas).

