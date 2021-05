La vidéo de Saif Ali Khan lors de la prise de vue Mahurat du premier album de Kajol, «  Bekhudi  », vous rappellera Ibrahim Ali Khan

Ibrahim Ali Khan est en effet une image crachée de son père Saif Ali Khan et il n’y a pas de démenti à cela. Le gamin star rappelle aux gens le jeune Saif quand il vient de commencer sa carrière dans les années 90. Maintenant, nous avons mis la main sur une vidéo vintage de Saif et Kajol de la photo mahurat de Bekhudi qui a marqué les débuts de ce dernier à Bollywood. Pendant le tir, Khan avait 21 ans et Kajol n’avait que 17 ans.

Dans la vidéo, les deux acteurs sont vus danser sur la chanson ‘Mujhe Kya Pata Tera Ghar‘et devenir mignons les uns avec les autres. Cependant, dans la vidéo, en regardant le look de Saif, on peut se rappeler maintenant Ibrahim. Non seulement cela, toute la tenue de Saif a rappelé aux fans le personnage de Matthew Perry, Chandler Bing de COPAINS.

Cependant, Saif a été immédiatement remplacé en Bekhudi par un autre débutant Kamal Sadanah. C’était pendant le coup de mahurat de Bekhudi, Saif a rencontré son ex-épouse Amrita Singh et l’a épousée en 1991.

Tout en parlant de se faire remplacer, Saif avait déclaré plus tôt dans une interview: « Ce n’était pas facile parce que mon expression a dû changer au fur et à mesure que je passais de ‘chaahat ki raahon mein‘ à ‘kyun itna darti hai». Je pourrais presque réussir aujourd’hui, mais à l’époque, tout droit sorti d’un internat en Angleterre, j’étais pétrifié. J’ai dû très mal jouer car peu de temps après, Rahul Rawail m’a jeté hors du film, se plaignant de ne pas montrer assez d’intérêt. Ce cliché, je dois l’admettre, était particulièrement épouvantable. «